Moncler nel mirino di Kering. Con i rumors il titolo vola in Borsa

Moncler balza del 10,58% a 42,94 euro a Piazza Affari, spinta in rally dalle indiscrezioni su un interesse di Kering. La performance sostiene l'intero settore, con Salvatore Ferragamo in rialzo del 4,28%, Tod's del 3,48% e Brunello Cucinelli dell'1,36%. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Kering ha avuto colloqui esplorativi con Moncler sulla potenziale acquisizione del marchio italiano, anche se non ci sono certezze sul fatto che si possa concretamente arrivare a un accordo. A Parigi, intanto, il titolo Kering guadagna l'1%.