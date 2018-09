Mondadori fa cassa in Francia. Trattative per vendere a Reworld Media

Mondadori Editore annuncia di aver avviato, in data odierna, una negoziazione in esclusiva con Reworld Media, al fine di effettuare le consuete attivita' finalizzate alla possibile cessione della controllata Mondadori France. Eventuali sviluppi verranno comunicati in conformita' ai requisiti della normativa e dei regolamenti applicabili. Reworld Media e' una societa' francese fondata nel 2012 dai manager Pascal Chevalier, che ne presidente, e Gautier Normand, che ne e' direttore generale. I due imprenditori avevano precedenti esperienze di gestione di societa', con Normand che era stato per esempio amministratore delegato di La Tribune.

Reworld Media e' quotata alla Borsa di Parigi e negli ultimi anni e' cresciuta attraverso una serie di acquisizioni. In particolare, nel 2013 ha rilevato Marie France dal gruppo Marie Claire. Lo stesso anno ha comprato una serie di riviste francesi dall'editore tedesco Axel Springer come Tele Magazine, Gourmand e Vie Pratique. Nel 2014 ha poi acquisito dal gruppo Lagardere 8 marchi, tra i quali Be, Auto Moto, Maison&Travaux. Nel 2015 e' iniziato l'impegno nel digitale con l'acquisizione del 19% di Tradedoubler (societa' di web marketing), quota salita al 30% nel 2016.

Come indicato in una nota della societa' francese, l'operazione con Mondadori France 'punta a sviluppare un gruppo media internazionale, proprietario di soluzioni media e di marchi di qualita' con un forte potenziale, oltre che a unire competenze complementari, per far fronte alle sfide del mercato'.

Sulla base dei risultati finanziari 2017 di Reworld Media e Mondadori, il fatturato cumulato 2017 del gruppo francese e di Mondadori France arriva a 484 milioni di euro, con un ebitda cumulato di 34 milioni di euro. Reworld Media ha chiuso il 2017 con un fatturato di 185,6 milioni di euro (+7% sul 2016) e un ebitda di 7,5 milioni (+73%). Mondadori France pubblica Oltralpe una trentina di testate, dalle riviste femminili (compresa Grazia) a quelle dedicate ai motori, passando per riviste di gossip, sulla televisione e magazine di scienze.