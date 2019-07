Mondadori France, avanti tutta verso la cessione

La cessione di Mondadori France al gruppo Reworld Media non si ferma ed è in attesa delle autorizzazioni delle autorità regolamentari. Il 26 giugno scorso il Tribunale di Nanterre ha ritenuto inammissibile la richiesta del Comité social et économique di sospendere il progetto di cessione.

Quello che invece Mondadori France sarà tenuta a fare in questi giorni, scrive Italia Oggi, è aprire un dialogo con i dipendenti. Lo stesso Tribunale di Nanterre in una sentenza dell'11 luglio scorso, a seguito del ricorso promosso dal Comité social et économique di Mondadori France, ha deciso che entro 8 giorni la casa editrice avrebbe dovuto aprire la procedura di informazione e consultazione annuale del comitato sugli orientamenti strategici dell'azienda prevista dal Codice del lavoro transalpino.