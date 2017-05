Mondadori, la scolastica Rizzoli butta giù i conti



Mondadori: 9,2mln perdita I trim e +2,5% ricavi a 261,1mln, conferma target 2017 Su risultato effetto stagionalita' attivita' scolastica di Rcs (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mag - Nel primo trimestre dell'anno Mondadori ha generato ricavi per 261,1 milioni, in crescita del 2,5% rispetto allo stesso periodo 2016; escludendo il contributo di Rizzoli Libri, il gruppo ha registrato un calo del 5,8% sostanzialmente riconducibile all'andamento di tutte le aree di business. Su base omogenea, l'incremento dell'ebitda adjusted e' dell'8,3% (con incidenza sui ricavi cresciuta dal 4% al 4,6%) in particolare nelle aree Libri (+8,2%) e Periodici Italia (da 6,4 mln a 6,6 mln). Tale performance consolidata, spiega la societa', e' proseguita coerentemente con i precedenti esercizi. Includendo il risultato di Rizzoli Libri, il Mol risulta pari a 3,5 milioni per effetto di un contributo negativo (-7,4 mln) riconducibile alla stagionalita' tipica dell'education nel primo trimestre dell'anno. Il mol, su base omogenea, risulta in crescita del 9% (da 8,5 mln a 9,3 mln) confermando il continuo recupero di efficienza del gruppo. Il Mol consolidato si attesta a 1,8 milioni di euro. Il risultato consolidato ante imposte e' negativo per 9,5 milioni e include oneri finanziari per 3,4 milioni, in calo sul 2016 per un piu' efficiente utilizzo delle linee di credito del gruppo. Il risultato netto e' conseguentemente negativo per 9,2 milioni. Senza Rizzoli Libri, la riduzione degli oneri finanziari e' pari al 31% (da 3,6 mln a 2,5 mln) e consente il conseguimento di un risultato netto pari a -1,6 milioni, miglioramento rispetto a -1,8 milioni al 31 marzo 2016. Il gruppo conferma i target per l'esercizio 2017 che stimano ricavi sostanzialmente stabili, ebitda adjusted in crescita high-single digit e un utile in miglioramento del 30%.