Mondadori, nel primo semestre ricavi -1,7%

Il gruppo Mondadori ha chiuso il primo semestre con un risultato netto positivo per 4,4 milioni, in miglioramento di oltre 8 milioni rispetto alla perdita del primo semestre 2016. I ricavi consolidati ammontano a 553 milioni (-1,7%), l'ebitda a 27,3 milioni, in crescita del 21,2% rispetto al primo semestre 2016 anche per il positivo contributo di alcune plusvalenze; in miglioramento da quattro esercizi consecutivi. La posizione finanziaria netta a fine giugno è pari a -284,4 milioni rispetto a -374,8 milioni del primo semestre 2016. Per l'esercizio 2017 è ragionevole confermare, scrive Mondadori, la stima rispetto al 2016 pro-forma di ricavi sostanzialmente stabili, un ebitda adjusted in crescita high-single digit, con un conseguente miglioramento della redditività percentuale, e di un significativo incremento dell'utile netto, pari a circa il 30%. Migliorata la stima della posizione finanziaria netta, attesa in ulteriore riduzione rispetto al 2016, con un rapporto pfn/ebitda adjusted inferiore a 2. Con riferimento al contratto relativo all'acquisizione di Rcs Libri finalizzato in data 14 aprile 2016, è stato raggiunto con RCS un accordo relativo all'aggiustamento prezzo, previsto dal contratto di compravendita sulla base del raggiungimento degli obiettivi economici dell'esercizio 2015 di Rcs Libri, pari a circa complessivi 2 milioni in favore di Arnoldo Mondadori Editore. Conseguentemente, tenuto conto dell'aggiustamento prezzo, il corrispettivo complessivo per l'acquisizione ammonta a 125,1 milioni.