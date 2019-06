Monsanto, Bayer cerca di svoltare. Elliott investe: odore di scalata? Borsa ok

In oltre 40 anni di attività, ne ha avuti solo due in rosso, il 1998 e il 2008. Circa 35 miliardi di masse gestite che sa ben far fruttare. Uno dei principi dei market mover che quando decide di puntare le sue fiches su un titolo sottovalutato che con un pò di lavoro societario per correggere il tiro del business e quindi riportare redditività.



E’ questo che devono aver pensato gli investitori alla Borsa di Francoforte quando hanno visto oggi Paul Singer, il fondatore di Elliott Management, hedge fund che con la vittoria nell’epica controversia con il governo di Buenos Aires sui Tango-Bond si è meritato la fama di fondo avvoltoio, impiegare i suoi denari per comprare azioni Bayer, il colosso tedesco che dopo l’acquisizione da 63 miliardi dell’americana Monsanto si è gettato nel promettente mercato dell’agribusiness, bruciando però quasi il 40% del suo valore.



Il motivo? Esser diventata l’azienda proprietaria del contestatissimo erbicida Roundup, il prodotto a base di glifosato più diffuso al mondo e che secondo i giudici californiani è correlato al cancro e su cui pende ora l’ombra di un patteggiamento globale su 13.400 cause legali che, fra indennità e spese, potrebbe costare a Bayer secondo gli analisti quasi 10 miliardi di euro. Più gli oltre 2,2 miliardi che è già stata condannata a pagare per il terzo processo perso negli Stati Uniti in soli otto mesi per i contro-effetti del Roundup.



In tutto fanno quasi un terzo dei ricavi annuali. Oggi sul Dax, Bayer guadagna oltre il 6% all'indomani della riunione del Consiglio di sorveglianza per un cambio di strategia sul tema dei contenziosi aperti relativi al caso dell'erbicida RoundUp. Il titolo segna +6,6% a 59,7 euro per azione tornando ai massimi dalla prima parte di maggio ma è ben distante dai quasi 100 dollari a cui trattava a giugno 2018, quando è diventata efficace l'acquisizione del gruppo Usa.



Il Supervisory Board ha riconosciuto l'effetto negativo che l'incertezza del contenzioso ha avuto sul prezzo delle azioni e sulla percezione delle parti interessate ed è determinato ad aiutare la società a procedere in modo deciso ma prudente. A tal fine Bayer ha annunciato di aver assunto un legale americano esterno, John H. Beisner, e ha creato un comitato di vigilanza ad hoc che monitorerà questi argomenti, consulterà il Consiglio di gestione e formulerà raccomandazioni sulla strategia contenzioso.



Così la mossa, apprezzata dagli analisti e dagli operatori perché fa intravedere le possibilità di una transazione che risolva l'incertezza sui contenziosi con la possibilità per il conglomerato di Leverkusen di invertire la china discendente (a causa di costi di ristrutturazione e delle spese legali) degli utili, è stata accolta positivamente dal fondo Elliott che ha annunciato di detenere titoli Bayer per un corrispettivo di 1,3 miliardi di dollari. La motivazione ufficiale: Elliott che si è detto convinto del potenziale valore inespresso delle attività di Bayer.



Il Ceo di Bayer, Werner Baumann, la cui poltrona traballa in quanto è stato l'artefice dell’operazione Monsanto che ha gettato molto discredito su uno dei nomi più blasonati di Corporate Germania non sa se essere felice. L’ingresso di Elliott nel capitale del gruppo, che nel Paese teutonico dà lavoro a quasi 100 mila persone, galvanizza il mercato, ma c’è chi giura che da investitore attivista Singer non starà certo in silenzio (vedi l’avventura e il ribaltone nelle Telecom prima a trazione Vivendi) o che abbia preso posizione perché sente odore di take-over. In questi casi la tempistica è tutto e in Borsa le condizioni ci sono.

@andreadeugeni