Monte Titoli è Issuer CSD della prima emissione obbligazionaria di F-Brasile

Borsa Italiana: Monte Titoli è Issuer CSD della prima emissione Yankee Bond in USD di FBrasile S.p.A. e F-Brasile US, LLC

Monte Titoli, società leader nei servizi post-trade parte del Gruppo London Stock Exchange che garantisce efficienza e sicurezza ai mercati finanziari attraverso attività di pre-settlement, settlement, custody e asset services, è stata scelta come Issuer CSD della prima emissione obbligazionaria di F-Brasile S.p.A. e F-Brasile US, LLC, due veicoli controllati dal fondo di private equity Carlyle.

L’emissione high yield, con scadenza nel 2024 e un valore nominale complessivo di 505 milioni di USD, è stata collocata presso investitori istituzionali prevalentemente sul mercato statunitense.

I proventi dell’emissione sono stati utilizzati per finanziare in parte l’acquisizione da parte di Carlyle del gruppo Forgital, società internazionale specializzata nella produzione di anelli forgiati e laminati in acciaio e altre leghe speciali per i settori Aerospace e Industrial.

Monte Titoli, come già avvenuto in altre recenti e importanti emissioni, è il depositario che, grazie a un modello innovativo e consolidato, consente di combinare la regolamentazione 144A e Reg S. Tale modello di emissione permette a emittenti come Forgital Group di collocare tali obbligazioni sia a investitori americani (144A) che a investitori europei e asiatici (Reg S).