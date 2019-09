Monte Titoli per gli emittenti: con T2S i nuovi servizi a valore aggiunto

Il focus sugli emittenti caratterizza tutta la storia di Monte Titoli, ma oggi – con l’adesione alla piattaforma europea TARGET2-Securities (T2S) –, sono ancora di più i servizi standard e a valore aggiunto dedicati agli emittenti. Affaritaliani.it ha fatto il punto sui principali con Pierluigi Dimonopoli, Head of Network Management & Issuer Services Product Development di Monte Titoli.

Monte Titoli, il depositario centrale Italiano parte del gruppo London Stock Exchange, da oltre 30 anni offre servizi di custodia e regolamento dedicati a emittenti, intermediari, controparti centrali e altri depositari centrali europei. “Il focus sugli emittenti – oltre 2.500 su un totale di 3.000 partecipanti a Monte Titoli – è stato evidente fin dalla nascita”, ha dichiarato ad Affaritaliani.it Pierluigi Dimonopoli, “sia per quanto riguarda le emissioni obbligazionarie sia per quelle azionarie”.

Con l’introduzione della piattaforma di regolamento europeo TARGET2-Securities (T2S), gestita dalla Banca Centrale Europea, Monte Titoli ha offerto sin da subito tutte le funzionalità previste dal sistema ai suoi partecipanti, emittenti inclusi. “In particolare gli emittenti, grazie a T2S, possono accedere a investitori domestici e internazionali in modo più efficiente, riducendo rischi e costi di implementazione”.

Monte Titoli: servizi standard e a valore aggiunto per rendere più semplice il processo di emissione e gestione degli strumenti finanziari

Con riferimento agli emittenti, l’offerta di Monte Titoli riguarda sia i servizi standard sia i servizi a valore aggiunto. “Per servizi standard”, ha spiegato Dimonopoli, “intendiamo quelle operazioni che non prevedono procedure particolari, come il pagamento dei dividendi o delle cedole piuttosto che la gestione di un aumento di capitale. Per servizi a valore aggiunto ci riferiamo, invece, a quei servizi e prodotti che richiedono la predisposizione di presidi operativi e procedurali dedicati, come avviene nel caso di operazioni di M&A, di emissione di Yankee Bond o di obbligazioni PIK”.

Per meglio rispondere alle esigenze e richieste sempre più innovative degli emittenti, Monte Titoli ha sviluppato servizi “su misura”, semplificando il processo di emissione e di gestione degli strumenti finanziari, diventando in alcuni casi pioniere sul mercato europeo. “Lo stiamo facendo incontrando rappresentanti di banche internazionali, che strutturano operazioni sui vari mercati, nonché con l’apporto di studi legali e degli emittenti stessi”.

Sono tante le novità che Monte Titoli ha messo a punto grazie a questa attività di intelligence: “Siamo riusciti, per esempio”, ha proseguito Dimonopoli, “a implementare un modello multi-CSD di emissione e gestione degli Yankee Bond, nel quale i certificati possono essere collocati contestualmente sia a investitori americani (Rule 144A) sia a investitori europei e asiatici (REG S)”.

“Ancora, lo scorso anno abbiamo introdotto per la prima volta in Italia le obbligazioni PIK (“Payment in Kind”), che consentono la capitalizzazione degli interessi nel caso di mancanza di flussi di cassa, permettendo all’emittente di posticipare il pagamento della cedola”.

Monte Titoli: nel futuro degli emittenti sempre più servizi. Con Agility & Growth la tecnologia strategica per il business

Fra le novità più recenti e che caratterizzeranno i prossimi mesi, Monte Titoli sta supportando gli emittenti nell’emissione dei cosiddetti Panda bond sul mercato cinese, l’introduzione delle stapled security e la gestione di molteplici codici ISIN per lo stesso strumento emesso.

“Sottolineo, infine”, ha concluso Dimonopoli, “il programma triennale Agility & Growth che ci ha permesso di rivedere la procedure di onboarding degli emittenti, nell’ottica di una sempre maggiore semplificazione, e di disegnare delle dashboard, semplici e a valore aggiunto, affinché gli emittenti possano – sulla valutazione dei dati – compiere scelte di business consapevoli”.

(in collaborazione con Monte Titoli)