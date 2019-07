Monte Titoli: una politica commerciale dalla forte vocazione internazionale

Vocazione internazionale, accesso ai principali mercati europei e infrastruttura tecnologica a sostegno dell’efficienza operativa in un contesto che minimizza il rischio: sono questi i pilastri della politica commerciale di Monte Titoli finalizzata a migliorare la client journey. Ne ha parlato ad Affaritaliani.it Ivana Faraci, Senior Associate, Relationship Management di Monte Titoli.

Monte Titoli, depositaria italiana centrale parte del gruppo London Stock Exchange, offre i propri servizi a più di 100 istituzioni finanziarie: banche, broker, controparti centrali, infrastrutture di mercato, banche custodie e oltre 2.200 emittenti.

Con l’avvento del nuovo sistema di regolamento europeo è iniziato un processo di disintermediazione e la politica commerciale di Monte Titoli è divenuta molto più proattiva con una fortissima vocazione internazionale. “Vantiamo l’adesione di una serie di clienti internazionali, in aggiunta a quelli domestici”, ha raccontato Faraci ad Affaritaliani.it, “quali Caceis, Bank Of New York Mellon, JP Morgan, ABN Ambro, che vanno a confermare il nostro approccio strategico”.

Unico conto e unico client service a vantaggio dell’efficienza operativa

“La forte vocazione internazionale”, ha continuato Faraci, “è sostenuta, da un lato, dal completamento dell’offerta servizi di Monte Titoli; dall’altro, da un sistema efficiente di gestione di regolamento titoli in Europa. L’accesso al sistema di regolamento europeo permette ai nostri clienti di beneficiare dell’efficienza operativa e accedere ai principali mercati europei con un unico conto e un unico client service”.

Ambiente tecnologico che minimizza il rischio e migliora la client journey

L’accesso ai mercati avviene attraverso un’unica infrastruttura tecnologica e questo garantisce il mantenimento di un contesto che, conferma Faraci, “garantisce la minimizzazione del rischio, potendo poi regolare i propri strumenti finanziari in moneta di Banca Centrale Europea”.

Parlando di valore aggiunto per i clienti, Faraci ha poi concluso: “L’innovazione culturale e tecnologica che coinvolge Monte Titoli ha l’obiettivo di mettere il cliente al centro, fornendo a quest’ultimo una serie di funzionalità aggiuntive che fanno leva su analisi dei dati e novità organizzative finalizzate a migliorare la client journey”.

(in collaborazione con Monte Titoli)