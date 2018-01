Montepaschi, ora ci risiamo. Rischio buco da 700 milioni

Seduta in rosso per il titolo Banca Mps a Piazza Affari, complice uno studio di Mediobanca Securities sul comparto bancario italiano all’indomani della fumata nera con cui si è concluso l’incontro a Roma dei rappresentanti delle maggiori banche italiane, della vigilanza di Banca d’Italia e del presidente del Supervisory Board della Bce, Daniele Nouy. Nouy ha infatti ribadito la necessità di procedere senza esitazione in una ulteriore pulizia di bilancio, confermando l’entrata in vigore dal prossimo marzo dell’addendum della Bce che prevede una più rigida disciplina nella copertura dei crediti deteriorati (copertura al 100% per i crediti deteriorati non garantiti entro 2 anni, entro 7 anni per quelli garantiti).





Mps per Mediobanca deve cedere altri Npl. Concentrandosi su Mps, gli uomini di Piazzetta Cuccia hanno sottolineato in particolare come oltre alla prevista cessione di 26,1 miliardi di sofferenze, ormai in dirittura d’arrivo, l’istituto guidato da Marco Morelli dovrà comunque cedere altri 11 miliardi di euro di Npl (a fronte di 19,6 miliardi di Npl lordi esistenti a fine settembre, ndr) per far calare entro il 2019 l’Npe ratio, ossia il rapporto fra Npe (Non performing exposures) lordi e crediti lordi, entro il 10%.

Il problema è che 2 di questi 11 miliardi secondo gli analisti non sono ancora previsti nel business plan della banca senese (che per il 2018 prevede la cessione di portafogli minori e legati a crediti di leasing per 2,6 miliardi di euro in totale). La buona notizia, se così si vuole, è che in base alle ultime transazioni principali su portafogli di Npl gli uomini di Mediobanca prevedono che la cessione degli Npl senesi possa avvenire ad un valore pari al 20% del valore nominale dei crediti.

Ciò sarebbe in linea con quel 21% a cui sono stati ceduti i primi 26,1 miliardi di sofferenze (con una minusvalenza, già contabilizzata a fine giugno, di 3,9 miliardi di euro). Solo un mese fa Equita Sim, ipotizzando a sua volta un’accelerazione delle cessioni di Npl nel 2018 per ridurre dal 14,4% al 10% l’Npe ratio del sistema bancario italiano nel suo complesso, aveva previsto la cessione di 50 miliardi di Npl lordi quest’anno, per la maggior parte (26 miliardi) rappresentati da crediti “unsecured”, ossia non coperti da garanzie immobiliari. Per tali asset Equita Sim ipotizzava la vendita mediamente al 10% del valore nominale, così delle due l’una: o il grosso degli ulteriori Npl di Mps saranno valutati come crediti “secured” o la valutazione media di mercato degli Npl italiani si sta ulteriormente alzando, dando una mano a Morelli.

(Segue...)