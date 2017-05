Moody's, dopo la Cina tocca a Hong Kong: declassato il debito

Dopo aver declassato il debito della Cina, l'agenzia internazionale Moody's colpisce ancora e, per la prima volta da 28 anni, abbassa il rating di Hong Kong, che passa da 'Aa1' a 'Aa2', pre i rischi di integrazione con la Cina. Ieri Moody's ha ridotto il rating sovrano della Cina, portandolo e da 'Aa3' a 'A1'.

Hong Kong, l'ex colonia britannica, che da 1997 e' tornata a far parte del continente cinese, secondo Moody's va declassata per gli "stretti legami economici, finanziari e politici" con la Pechino e per il fatto che "la dinamica del credito in Cina continuera' ad avere un impatto importante sul credito di Hong Kong" .