Moody’s migliora l’outlook sul rating di FCA N.V.

Moody’s Investors Service ha comunicato oggi di avere confermato il Corporate Family Rating di FCA N.V. a “Ba2” e di aver migliorato l’outlook a positivo da stabile.

Auto: Fca, a gennaio immatricolazioni -21,6%

Il gruppo Fca ha immatricolato a gennaio 39.773 vetture in Italia, in calo del 21,64% rispetto al gennaio del 2018. La quota di mercato in Italia diminuisce dal 28,46 al 24,12%