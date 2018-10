Moody's, parla il ministro Savona: "Debito solvibile, nessun rischio default"

"C'e' un punto di partenza nel quale non solo credo io, ma credo che ci credano tutti gli italiani: il debito pubblico italiano e' assolutamente solvibile, non c'e' nessun problema che l'Italia invochi un default". Il giorno dopo il downgrade di Moody's sull'Italia, il ministro Paolo Savona, economista di lungo corso, dice la sua sull'abbassamento del giudizio del rating sul nostro Paese, parlando al convegno dei Giovani di Confindustria. "E non c'e' nessuna possibilita' - aggiunge - che incorra che incorra in un cosiddetto rischio di denominazione, cioe' di rifiutare l'euro come denominazione del suo debito. Se accadra' sara' per motivi esterni al Paese".