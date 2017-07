Morto Leonardo Maugeri: dall'Eni ad Harvard grande esperto di petrolio

E' morto all'eta' di 53 anni Leonardo Maugeri, uno dei massimi esperti mondiali di energia e petrolio. Nato a Firenze nel 1964, consegui' un dottorato di ricerca in Relazioni internazionali sulla figura di Enrico Mattei. A chiamarlo all'Eni, che viveva il processo di trasformazione da ente pubblico a societa' quotata in Borsa, fu nel 1995 l'ad Franco Bernabe', che lo volle al suo fianco come suo giovane assistente.

Maugeri divenne responsabile degli Studi strategici e dei Rapporti internazionali, prima di essere nominato a soli 36 anni, dall'ad Vittorio Mincato, direttore Strategie e sviluppo. Nel 2010 assunse il ruolo di presidente di Polimeri Europa, oggi Versalis, contribuendo al rilancio della societa' e al varo della chimica verde, con la riconversione dell'impianto di Porto Torres e la nascita di Matrica, la joint venture con Novamont.

Terminato l'incarico in azienda, la sua carriera e' proseguita a livello accademico con prestigiosi incarichi al Mit e al Belfer Center for Science di Harvard. "Con il suo linguaggio semplice e avvincente ha spiegato le principali sfide del nostro secolo", lo ricorda il sito istituzionale di Eni. Tra le molte pubblicazioni: "L'era del petrolio", "Con tutta l'energia possibile" e "The shale oil boom: a Us phenomenon".