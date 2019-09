Moschino, Stefano Secchi è il nuovo Direttore Generale

AEFFE S.p.A. annuncia la nomina, da parte della propria controllata Moschino, di Stefano Secchi a Direttore Generale di Moschino.

Stefano Secchi, 42 anni, vanta un’ampia esperienza, che combina competenze commerciali e di prodotto, maturata dal 2005.

Con una consolidata conoscenza delle dinamiche del mondo del fashion e del lusso su scala internazionale, Stefano Secchi entra in Moschino dopo aver ricoperto per circa tre anni il ruolo di Direttore Commerciale di Etro. In precedenza, ha trascorso circa tre anni in Versace, diventando Global Wholesale Director nel 2015. Secchi ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Giorgio Armani, dove nell’arco di otto anni ha assunto cariche con responsabilità crescenti, in ultimo Group Strategic Marketing Manager nel 2011.

Stefano Secchi succede a Gabriele Maggio, che ha ricoperto il medesimo ruolo per oltre tre anni. A Gabriele vanno i più sentiti ringraziamenti del Consiglio di Amministrazione di Moschino.

Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di AEFFE e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Moschino, ha così commentato: “Siamo soddisfatti dell’ingresso di Stefano Secchi in Moschino e riconosciamo in lui le competenze per guidarne un’ulteriore fase di crescita e di valorizzazione, in continuità con la forte identità distintiva del brand, cogliendo nuove opportunità di sviluppo commerciale e affrontando con successo le sfide che un mercato sempre più globale impone”.

Stefano Secchi, nuovo Direttore Generale di Moschino, ha aggiunto: “Sono entusiasta dell’opportunità e desideroso di poter contribuire ad un’ulteriore espansione internazionale di Moschino insieme al talentuoso team della Maison e alla collaborazione dei nostri key partners”.