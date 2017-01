Mps:Alitalia, Hopa e Banca121. Le partite di sistema che hanno inguaiato Siena

Finanzieri, immobiliari, industriali, ma anche pubblica amministrazione. La tipologia di cattivi debitori di Mps non è dissimile da quella delle altre “banche di sistema” italiane, Unicredit e Intesa Sanpaolo in testa. A differenza delle due big del credito tricolore, però, l’istituto senese sembra aver voluto (o dovuto?) prendersi più rischi del necessario, entrando in quasi tutte le maggiori operazioni di finanziamento accordate in questi anni in pool dai principali istituti italiani con quote che, ex post, si rivelano sempre più sproporzionate rispetto al patrimonio di cui Siena poteva godere. Un patrimonio decisamente inferiore a quello delle due maggiori concorrenti.

Che dire di Alitalia? Un’operazione “di sistema” è stata ad esempio proprio quella sulla compagnia di bandiera: quando nel 2008 l’aviolinea venne ceduta agli “imprenditori patrioti” riuniti in Cai, quest’ultima stipulò sette finanziamenti con altrettanti istituti tra cui la stessa Mps (assieme a Bpm, Hypovereinsbank, Efibanca, Export - Import Bank of the United States, Barclays Bank, Banca Popolare delle Marche e Banca Popolare di Novara).

Visto che dal 2009 a oggi Alitalia ha collezionato solo bilanci in rosso (secondo le ultime stime un risultato positivo potrebbe vedersi non prima del 2021) dire che questa operazione è stata contraddistinta da un elevato grado di rischio per tutti coloro, imprenditori e banche, che sono stati coinvolti è un eufemismo. Altra operazione “di sistema” ha riguardato Hopa: la finanziaria bresciana di Emilio Gnutti (“inventore” nel 1979 di FinecoBank), di cui Mps fu col Banco Popolare uno dei grandi creditori, e Ettore Lonati che partecipò alla vittoriosa scalata a Telecom Italia nel 1999, era all’epoca soprannominata la “bicamerale degli affari” vedendo tra i suoi soci Unipol e la stessa Mps, da una parte, e la Fininvest della famiglia Berlusconi, dall’altra.

Una “bicamerale” che, come quella che avrebbe dovuto favorire la riforma costituzionale e invece non sfociò in nulla, passò un periodo critico pochi anni dopo, tanto che da Mps venne “paracadutato” sulla poltrona di presidente di Hopa proprio Marco Morelli, all’epoca giovane vice direttore generale della banca senese (oltre che responsabile della delicata area del corporate banking), chiamato a elaborare un piano di ristrutturazione e cessione dell’azienda fusasi nel 2008 con la Mittel di Giovanni Bazoli.



Lo scopo? Evitare il crack (Hopa chiuse quell’esercizio con un rosso di 80 milioni di euro) e dare la possibilità alle banche azioniste di dismettere con più facilità le proprie partecipazioni (quella di Siena era pari al 9,6%, salito al 15% a seguito dell’acquisizione di Antonveneta).

