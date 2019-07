Mps: cede a Morgan Stanley il credito di 80mln verso Holmo

Il Monte dei Paschi ha ceduto a fine 2018 il credito di circa 80 milioni vantato nei confronti di Holmo spa, la holding di partecipazioni della galassia delle cooperative che ha in pancia il 6,6% del capitale di Unipol, a Morgan Stanley Bank International. Holmo non ha gradito la decisione di Siena secondo quanto risulta dai documenti consultati da Radiocor: la cessione "non agevolerà i rapporti con i creditori poichè Morgan Stanley è un interlocutore nuovo e con attività differenti rispetto a quelle di Banca Mps" dichiara Augusto Machirelli, presidente Holmo, nel corso dell'assemblea ordinaria Holmo del maggio scorso. Machirelli è preoccupato per le conseguenze della decisione di Siena: "La stessa Banca Carige, creditrice di Holmo, potrebbe valutare la cessione del credito" afferma in assemblea secondo quanto riporta il verbale dell'assise.