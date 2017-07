Mps, decennio lacrime&sangue. Così la banca si è dimezzata

Era il 17 dicembre 2010 quando il Cda di Mps approvava un piano di riorganizzazione della banca che puntava a spostare 700 risorse interne sul front office e a ridurre di 1.400 unità le strutture centrali (nel marzo dell’anno successivo la banca sottoscriveva un accordo sindacale per gestire i primi 400 esuberi). Secondo l’allora direttore generale Antonio Vigni si sarebbe dovuto trattare “dell’ultimo importante passo dopo l’acquisizione di Antonveneta e le fusioni di banche e società all’interno del gruppo Montepaschi”, ma così non fu.

Il ritorno in Borsa del Monte? A settembre/ "Stiamo discutendo, negoziando con Consob i tempi" della riammissione alle negoziazioni di Mps in Borsa. Lo ha detto il Ceo della banca, Marco Morelli, nel corso della conference call di presentazione del piano di ristrutturazione dell'istituto.

Con l’arrivo nel gennaio 2012 di Fabrizio Viola come direttore generale (e dal maggio di quello stesso anno come amministratore delegato), il nuovo piano industriale 2012-15 previde 4.600 uscite tra pensionamenti, esodi volontari (un migliaio) e incentivati facendo ricorso al Fondo esuberi e l’esternalizzazione del back office a Fruendo (con conseguente uscita di 1.066 dipendenti).

Ancora una volta non l’ultima “cura dimagrante”, visto che le autorità europee pretesero e ottennero, nel giro di un anno, un’integrazione che sull’arco del quinquennio 2013-2017 prevedeva l’uscita di ulteriori 3.400 dipendenti (di cui 1.334 nel corso del 2014, gli altri 2.066 esuberi attraverso due procedure sindacali nel 2015 e nel 2016). In tutto dunque altri 8 mila esuberi che hanno alzato a 9.400 unità il totale (di cui 2.700 registrati nel 2011- 2013, al netto di outsourcing e cessioni), con l’utilizzo sistematico del Fondo esuberi per coprire le uscite incentivate (2.900 previste nel solo triennio 2014-2017).

A chi chiedeva di eventuali pressioni della Bce per ulteriori fusioni con altri istituti o rafforzamenti patrimoniali Viola rispondeva che sì, c’era stata una “moral suasion”, un “auspicio che viene fatto in ambito europeo” (per quanto riguarda in particolare l’ipotesi di integrazione di Mps con un’altra banca), ma che non era arrivata alcuna indicazione “stringente”. Dichiarazioni che i leader sindacali come Antonio Damiani della Fisac commentavano positivamente ribadendo che “questa azienda può svolgere il suo ruolo così com’è con i sacrifici che sono stati fatti e con i progetti in corso”.

(Segue...)