Mps, decolla la cartolarizzazione delle sofferenze. Rally del titolo

Corre il titolo Montepaschi in Borsa, dopo esser finito in asta di volatilità. Il titolo, al pari degli altri bancari, è favorito dai dati di Bankitalia sulle sofferenze complessive, scese a quota 173 miliardi di euro nello scorso mese di novembre. Questa mattina poi Questio Capital Sgr ha completato l'operazione di investimento nella tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa 25 miliardi di euro di crediti lordi in sofferenza di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Italian Recovery Fund acquisirà, con un investimento di 805 milioni di euro, il 95% della tranche Mezzanine emessa da un veicolo di cartolarizzazione a cui è stato trasferito il portafoglio di crediti deteriorati dell'istituto senese.

Entro il primo semestre sono inoltre previsti l'investimento nel 95% della tranche junior da parte dello stesso Italian Recovery Fund e l'ottenimento del rating e della Gacs sulla tranche Senior con la sua successiva cessione sul mercato. Dopo averne curato la strutturazione, Quaestio gestirà e controllerà l'intera operazione, sia per quanto riguarda la struttura della cartolarizzazione con Credito Fondiario in qualita' di master servicer, sia per quanto riguarda la gestione dei piani di recupero dei crediti che e' stata affidata a primari operatori del settore e alla piattaforma di recupero crediti acquisita da Mps assieme a Cerved.

Italian Recovery Fund, nato grazie all'impegno di molteplici istituzioni finanziarie italiane ed internazionali per investire esclusivamente in crediti deteriorati, e' il piu' grande investitore dedicato al mercato italiano dei npl ed uno dei maggiori investitori al mondo in questo settore. Attualmente e' coinvolto in quattro operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati per circa 31 miliardi lordi per un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi.

Quaestio Capital sgr, in virtù della posizione di leadership raggiunta in Italia nella strutturazione e nell'investimento in cartolarizzazioni di crediti deteriorati, intende lanciare nei prossimi mesi altre iniziative di investimento nel settore dei distressed credits italiani.