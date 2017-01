Mps-Etruria, anche Bellavista Caltagirone fra i debitori eccellenti

C'è anche il patron di Acquamarcia, Francesco Bellavista Caltagirone fra i debitori eccellenti del Montepaschi, istituto che in questa avventura ligure per l’operazione porto di Imperia tramite il veicolo societario Acquamare (costola dell'universo Acquamarcia), si trova in compagnia della sventurata Banca Etruria, istituto arrivato a un passo dal tracollo finanziario e salvato dal decreto del governo Renzi che ha attivato la nuova procedura europea del bail-in.

Stando ad alcune ricostruzioni, Mps è esposta per circa 20 milioni nei confronti di Acquamare, un'esposizione per rientrare dalla quale Palazzo Sansedoni ha intrapreso a fine 2015 le vie legali, chiedendo il pignoramento dei beni della Porto di Imperia Spa per un valore pari a circa 18 milioni di euro.

La vicenda del Porto turistico di Imperia è la classica operazione in cui un noto imprenditore riesce ad avere accesso a un cospicuo finanziamento da parte del sistema bancario che questa volta, per non far sopportare a un istituto soltato il rischio di credito, si è mosso in pool. Sei istituti, fra cui le malcapitale Etruria ed Mps con capofila UniCredit, che hanno aperto il portafoglio per 140 milioni di euro complessivi a una Srl (l'Acquamare) che ha un capitale sociale pari a soli 10 mila euro. Finanziamento garantito da un’ipoteca pari a 280 milioni di euro sottoscritta dalla Porto di Imperia Spa (società incaricata della gestione del porto turistico) sul 70% del porto turistico di Imperia, ovvero la fetta di proprietà dell’Acquamare. Ipoteca poi però rivelatasi nulla a seguito di una sentenza del Tar di Genova.

Di quel mutuo milionario, che secondo gli accordi l’Acquamare avrebbe dovuto far rientrare in base agli stati di avanzamento lavori, però, si sono perse le tracce. Il porto è stato costruito solo in parte, ma di soldi alle banche neanche l’ombra, se non qualche spicciolo. E le sofferenze in carico alle banche aumentano...