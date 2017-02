Mps fa litigare Bce e Bruxelles. Il socio Axa: fiducia in Morelli

I tempi per il via libera alla ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi rischiano di allungarsi. Secondo il Financial Times ci sono divergenze tra la Bce e la Commissione Europea sulla valutazione dell'aiuto di Stato da dare a Siena, consentito dalla direttiva Brrd. L'articolo del quotidiano britannico cita, inoltre, una fonte che definisce la situazione attorno al piano della banca italiana 'surreale'.

Da un lato, la Vigilanza di Francoforte ritiene di essere in attesa che Bruxelles approvi il piano di ristrutturazione che la banca sta definendo (di fatto una riproposizione del piano industriale di fine ottobre, ndr) e approvi l'aiuto di Stato. A Bruxelles, invece, pensano che Francoforte debba dare il via libera alla ricapitalizzazione prima che la Commissione Ue possa definire i termini della ristrutturazione.

Il Financial Times riferisce inoltre di una preoccupazione tedesca per un piano Mps che fosse troppo soft e quindi possa mettere a repentaglio le nuove regole sul bail-in. Intanto i francesi di Axa, prensenti nel capitale della banca, ribadiscono la loro fiducia nell'accordo di bancassurance e nell'opera di risanamento del management.

"Siamo pronti a continuare la partnership con Mps e sosteniamo l'operazione sul capitale", ha detto il Cfo di Axa, Gerald Harlin, durante la conferenza stampa a Parigi sui conti 2016 del gruppo assicurativo francese. "Su Mps è stato annunciato un aumento di capitale piuttosto massiccio, bisognava farlo e questo permetterà di sbloccare la banca e la sua attività", ha detto Harlin. "Abbiamo una partnership con Mps, che va bene e siamo assolutamente pronti a proseguire, così come sosteniamo il management e l'operazione sul capitale", ha aggiunto il Cfo.