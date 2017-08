Mps in trattativa con La Poste per cedere le controllate Francia-Belgio.Rumors

In attesa dell'ingresso del Tesoro nel capitale, Banca Mps lavora sul processo di cessioni previsto dal piano industriale concordato con l'Europa. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese La Tribune, la banca senese starebbe trattando con La Poste per la cessione delle controllate di Francia e Belgio.

Sul dossier sarebbe al lavoro l'advisor Rothschild che avrebbe registrato l'interesse preliminare di alcuni operatori tra cui appunto le poste francesi. Oggi Monte Paschi Banque conta 18 agenzie, concentrate soprattutto a Parigi e in Costa Azzurra, con 275 dipendenti e un attivita' di private e retail banking, servizi agli imprenditori e ai professionisti dell'immobiliare.

Nel frattempo, spiega Milano Finanza, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima il Tesoro darà esecuzione al primo dei due decreti varati venerdì scorso. Mps lancerà un aumento di capitale da 3,854 miliardi a 6,49 euro per azione interamente riservato a Via XX Settembre che salirà così al 53,45% nel capitale della banca. L'operazione sarà un tassello fondamentale del salvataggio e dovrà essere completata prima dell'approvazione dei risultati semestrali.

Nel documento, infatti, il Monte registrerà subito la perdita derivante dal deconsolidamento dei non performing loan, una perdita che in base a quanto annunciato sarà di 3,9 miliardi. La normativa europea prevede che quella minusvalenza sia coperta da risorse private e non pubbliche e dunque la banca dovrà ricorrere al patrimonio proprio. Per garantire la tenuta dei conti, però, la Bce ha chiesto che la perdita sia contestuale all'ingresso dei capitali pubblici e questo ha determinato lo slittamento della semestrale, inizialmente prevista per venerdi' scorso.