Mps pubblica fa bene al sistema. In Borsa acquisti sui bancari

Che l'anno nero delle banche si chiuda con la definitiva schiarita sul settore? E' questo l'auspicio del mercato oggi che torna a comprare i titoli bancari all'indomani del fallimento dell'aumento di capitale da 5 miliardi di Mps, sospesa per l'intera seduta, che renderà necessario un intervento da parte del Tesoro. A Piazza Affari svetta Svetta Carige (+3,8%), seguita da Ubi (+1,86%), Unicredit (+1,4%), Intesa (+1,39%), Bper (+1,27%) e Bpm (+1,01%). Piu' caute Banco Popolare (+0,88%), Mediobanca (+0,89%) e Fineco (+0,83%).

Secondo gli analisti di Mediobanca Securities "gli eventi relativi a Mps andrebbero visti come un possibile sollievo per il settore per due ragioni principali". In primo luogo, spiega Mediobanca, "la decisione di fare istanza per una ricapitalizzazione precauzionale pone fine all'incertezza sul rafforzamento patrimoniale di Mps e dovrebbe essere un sollievo dai timori sulla posizione di liquidita'" dell'istituto.

In seconda battuta, aggiungono gli analisti finanziari di Piazzetta Cuccia, la possibilità indicata dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan di un completo rimborso dei bondholder retail "lascia speranza di non vedere o vedere solo limitati effetti negativi di spillover per quanto concerne la fiducia degli italiani nel sistema domestico bancario, evitando la stessa situazione di preoccupazione di inizio 2016. Se tale sollievo sarà duraturo dipendera' dalle chance di vedere un completo rimborso per i bondholder retail. L'incertezza su questo punto dovrebbe svanire con i progressi nella discussione tra Italia e autorita' europee".

"Ci sara' un piano industriale che comunque dovra' essere approvato dalle autorita' europee, ma la terza banca italiana torna finalmente in forze a operare per il sostegno dell'economia italiana e in un contesto di piena tranquillita' per i suoi risparmiatori e il suo personale. Il meccanismo di tutela del risparmio tiene conto della necessita' di applicare regole europee", ha commentato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto da 20 miliardi sulle banche il cui intervento centrale è la ricapitalizzazione precauzionale del Montepaschi. Un intervento che nel cui ambito, ha spiegato Padoan "le regole europee implicano che ci sia la conversione degli obbligazionisti subordinati. Nel caso degli obbligazionisti retail ci aspettiamo che sia attivato un meccanismo di transazione gestito dalla banca stessa che consentira' uno scambio molto semplice: inizia con la trasformazione delle obbligazioni in azioni e si conclude con le azioni che vengono assorbite dall'intervento pubblico e i risparmiatori avranno in mano una obbligazione ordinaria del medesimo valore, 100 a 100, cosi' la tutela dei piccoli risparmiatori e' completa".

Quanto all'ammontare di intervento di ricapitalizzazione precazionale per Mps, "sara' sufficiente a colmare i requisiti che sono stati identificati con gli stress test", ha spiegato Padoan, che ha poi aggiunto come "questa operazione attivata dal governo sia utile a Mps ma e' pensata per altre possibili situazioni, vedremo se altri istituti faranno domanda".

"Ci aspettiamo che la banca senese - ha concluso il numero uno del Tesoro - chieda l'attivazione delle risorse in base ai meccanismi previsti. Questo mettera' in sicurezza il fabbisogno di capitale di Mps e consentira' alla banca di continuare nel suo piano industriale".