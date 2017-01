Mps, la Commissione d'inchiesta? Un bluff, compra solo tempo

I tempi delle Commissioni d’inchiesta sono ben noti, tutt’altro che rapidi. E quello che sta emergendo in queste ore è che molto probabilmente in questa legislatura destinata a durare fino a giugno non si vedrà nulla. E che la Commisione d'inchiesta sul caso Mps è soltanto un modo per comprare tempo sullo scandalo dei 27 miliardi di sofferenze della ex terza banca del Paese che è finita sotto l'ombrello pubblico. "Sarà un modo per orientare i lavori della prossima legislatura", ha appena chiosato Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, intervistato da Giovanni Minoli ai microfoni di Radio 24.

Ieri, il Pd si è unito al M5S e a Forza Italia sulla necessità di istituire un organo di indagine sui crac delle banche italiane dopo l'ok definitivo del Parlamento (il 31 gennaio) il decreto salva-risparmio contenente i 20 miliardi di scudo per le banche in difficoltà. Mps in primis. E lo ha fatto con la Camera che ha approvato le mozioni di maggioranza e opposizione che impegnano a istituire una Commissione d’inchiesta che faccia chiarezza non solo sui più recenti salvataggi, ma su tutte le crisi bancarie con conti salati per risparmiatori e contribuenti, per le cui tasche si stima che il salvataggio del Montepaschi pesi per 100 euro.

Una delle missioni della commissione sarà quella di puntare il dito sui debitori colpevolmente insolventi. I cui nomi iniziano a fioccare dopo che nel weekend il presidente dell'Abi Antonio Patuelli (da cui si attende una proposta tecnica in merito da far confluire con un emendamento nel decreto salva-risparmio da ieri all’esame del Senato) ne ha chiesto la pubblicazione.

Oltre a quelli emersi ieri, tra i grandi incagli di Siena, spunta anche secondo quanto ricostruisce il Sole 24 Ore, un altro nome di spicco. È quello di Gianni Punzo, azionista di peso di Ntv e patron e ideatore dell’interporto di Nola, la grande infrastruttura logistica del meridione. Da tempo la Cisfi, la finanziaria che sta in cima al complesso reticolo societario è in affanno per l’ingente peso debitorio.

Anche qui le banche Mps in testa hanno convertito parte dei prestiti in azioni. Mps è oggi il primo socio della Cisfi sopra il 7% (con Punzo al 6,1%). Anche la Cisfi Spa che recepisce la crisi dell’interporto di Nola è un incaglio per Mps che ha titoli in pegno svalutati anch’essi per 11 milioni a fine del 2015.