Mps, Morelli con le valigie in mano? Rumors : il Tesoro valuta il cambio

Morelli con le valigie in mano da Siena? Mentre il titolo Mps è in calo anche oggi a Piazza Affari (-1,96% a 1,77 euro per azione a fine seduta) zavorrato dall’incertezza, come tutto il comparto bancario italiano, circa l’andamento dello spread Btp-Bund, nella città del Palio e a Piazza Affari tengono banco le indiscrezioni sulle decisioni che il governo prenderà in tema di rinnovo dei vertici.





La settimana scorsa hanno infatti iniziato a circolare voci di una possibile sostituzione del vice presidente di Mps, Antonino Turicchi (un ex dirigente del Tesoro) per inserire una figura più vicina a Lega o M5S. L’ipotesi sembrerebbe non dispiacere a Blubell Partners società di Londra advisor del fondo Alkis che ha intentato una causa da oltre 400 milioni contro la banca per via della condotta dei suoi ex vertici, accusati di aver mal contabilizzato i derivati in passato.

Bluebell ha anche lanciato accuse di recente nei confronti dell’attuale amministratore delegato, Marco Morelli, sotto la cui guida Mps è tornata a segnare un utile pur proseguendo nel percorso di risanamento dei conti tuttora in corso. Secondo Bluebell Morelli avrebbe dovuto promuovere un’azione di responsabilità contro Fabrizio Viola e Alessandro Profumo. Morelli da parte sua ha lasciato intendere che tale azione potrebbe essere promossa in caso di condanna degli stessi Viola e Profumo, rinviati a giudizio per la vicenda proprio dopo l’opposizione di Bluebell all’ipotesi di archiviazione del caso.

Nel mezzo della vicenda il Tesoro, azionista di maggioranza di Mps col 68% ha già visto calare il valore della propria partecipazione (pagata 6,9 miliardi a seguito della ricapitalizzazione precauzionale) calare di oltre 5,5 miliardi a soli 1,4 miliardi a fronte di una capitalizzazione complessiva crollata a poco più di 2 miliardi di euro. Sarà la testa di Morelli il gesto “amichevole” che il Tesoro vorrà mandare a Bluebell in cambio del ritiro della causa? Secondo quanto si vocifera nel parterre di Borsa già nelle prossime settimane potrebbe giungere una risposta.