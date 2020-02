Mps non raggiunge i target. 1,2 mld di valutazioni e rosso di 1,03 mld

Mps nel 2019 "non ha raggiunto gli obiettivi reddituali previsti dal piano di ristrutturazione". Lo scrive l'istituto senese, nella nota che presenta i conti dello scorso anno. "Il commitment di piano - spiega Mps - prevede che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi reddituali si proceda ad una riduzione di costi operativi di 100 milioni di euro rispetto a quelli previsti nel piano. In questo caso la riduzione dovrebbe realizzarsi entro il 2021".



Il gruppo guidato da Marco Morelli ha approvato oggi i risultati preliminari al 31 dicembre 2019 che mostrano ricavi complessivi pari a 3,223 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto all'anno precedente a seguito, in particolare, della flessione del margine di interesse e delle commissioni nette e del peggioramento degli altri proventi e oneri di gestione Il margine di interesse del 2019 e' risultato pari a 1,501 mld, in flessione del 13,9% rispetto al 2018, risentendo delle attivita' poste in essere per rispettare alcuni dei commitment del piano di ristrutturazione.



Il risultato operativo netto e' positivo per circa 323 milioni (+3,3%), a fronte di un valore positivo pari a 312 mln dell'anno precedente. Il risultato netto evidenzia una perdita consolidata del gruppo al 31 dicembre 2019 pari a a 1,033 mld, a fronte di un utile netto di 279 mln di euro conseguito nel 2018, negativamente impattato dalla revisione del valore delle Dta (-1,2 mld senza effetto sui ratios patrimoniali e sull'operativita' della banca). Nel comunicato sui risultati del 2019 Mps sottolinea come sia "confermata la solidita' patrimoniale: il Cet1 ratio transitorio e' salito nel corso dell'esercizio al 14,7% dal 13,7 del 2018 posizionandosi 460 punti base al di sopra del minimo richiesto da Srep 2020.



Il risultato operativo lordo dell'anno a 934 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l'anno precedente, sottolinea Mps, e' generato da: margine di interesse impattato, oltre che dalle dinamiche commerciali, anche dalle attivita' poste in essere per rispettare i commitment del Piano di Ristrutturazione (cessione di crediti deteriorati, vendita di MP Belgio, unwinding di MP Banque, emissioni istituzionali), che spiegano circa la meta' della riduzione del margine di interesse; Commissioni a 1,45 miliardi, in calo del 4,8% annuo; altri ricavi della gestione finanziaria a 353 milioni di euro, che beneficiano della rivalutazione dei titoli iscritti all'attivo rivenienti dalle operazioni di ristrutturazione del debito del Gruppo Sorgenia e Tirreno Power; oneri operativi a 2,29 miliardi, in calo -2,6% annuo, confermando il trend di forte contenimento in atto da alcuni anni.



Nel quarto trimestre il risultato operativo lordoe' pari a 269 milioni di euro, in crescita del 2,7%, il margine di interesse a 333 milioni di euro (-6% rispetto al terzo trimestre), che risente principalmente delle continue pressioni sull'attivo (con tassi attivi e volumi medi di impieghi in calo) e del costo delle emissioni effettuate nel secondo semestre. Le commissioni sono pari a 371 milioni di euro, in crescita del 4,3% dal precedente trimestre grazie alle componenti relative al credito e ai servizi di pagamento.



Prosegue il rilancio commerciale: nell'anno, le nuove erogazioni di credito a m/l termine per oltre 9 miliardi di euro (con continua attenzione alla qualita' del credito), raccolta diretta commerciale in aumento di 3,6 miliardi di euro e crescita significativa del comparto bancassurance. Completato il programma di Emissioni Tier 2, oggetto di commitment con la Commissione europea, e ritorno con successo al mercato del funding istituzionale: emessi 0,7 miliardi di euro di T2, 2 miliardi di senior e 2 miliardi di covered bond.