Mps, Profumo tirò in ballo la loggia. Montezemolo "esaminato" dai massoni

Mentre si attende di conoscere i nomi dei debitori eccellenti di Mps all'origine della paccata di miliardi di sofferenze che hanno dissanguato la banca, c'è chi fa notare che, però, a Siena i vecchi mali non sono poi spariti del tutto. Anche ora, che si apre la nuova pagina della nazionalizzazione.

Il primo, è la retribuzione milionaria dell'amministratore delegato Marco Morelli. Ha ragione il timoniere del Montepaschi ad essere imbufalito con gli ex advisor, le tanto quotate JP Morgan e Mediobanca, che in sei mesi di mandato non sono riuscite a portare a Palazzo Sansedoni uno straccio di investitore istituzionale in grado di trainare il mercato per mettere a segno l'aumento di capitale. Operazione poi naufragata e che ha costretto Siena a bussare nuovamente alla porta del Tesoro.

Morelli è giustamente imbufalito, perché sa che ora la colpa è ricaduta su di lui. "E' mai possibile - si chiedono infatti in molti in Piazza del Campo - che il blasonato Morelli si cucchi un milione e quattorcentomila euro di retribuzione fissa all'anno, più la parte variabile, più benefit aziendali vari e coperture assicurative. Più, ancora, un assegno da trecentomila euro per aver lasciato il precedente incarico in Merril Lynch e oltre 450 mila euro annui per l'esercizio della sua carica di amministratore delegato, senza esser riuscito a convincere l'opulento fondo sovrano del Qatar a mettere un chippino nella banca? Eppure il braccio finanziario di Doha può contare su una potenza da fuoco di oltre 335 miliardi di dollari e ha quote azionarie in mezze banche d'Europa. A cominciare dalla disastrata Deutsche Bank...".



Sono comportamenti, si dice, che ricordano un po' altri tempi. Quelli in cui a Siena vigeva la legge del massonico groviglio armonioso che governava le sorti del Montepaschi. Oltre che con il fallimento assoluto dell'operazione di mercato per chi con i mercati vantava (nel curriculum) un filo diretto, quell'assegno a molti zeri stona anche con il nuovo padrone che a breve s'insedierà a Siena. Ovvero lo Stato.

Un altro male di altri tempi che nella città toscana viene citato è quello delle vecchie logiche massoniche che in passato dettavano legge nel triangolo del potere Comune-Fondazione-banca. "Siamo sicuri che la nuova dirigenza abbia dato un taglio netto con certi mordi antichi di gestire il business o di reclutare la dirigenza del gruppo?", ci si chiede ancora. Non più tardi di qualche mese fa, invitato alla trasmissione Di Martedì su La7, l'ex presidente di Mps, Alessandro Profumo, denunciava di "aver visto la Massoneria al lavoro, subito dopo esser arrivato in banca" (vedi video qui sotto).



Su questo punto, Affaritaliani.it può riferire infatti un episodio esemplificativo di come veniva amministrato il gruppo senese. Designato qualche anno fa ad entrare nel consiglio di amministrazione di Mps, l'economista della Bocconi Stefano Cordero di Montezemolo, cugino del più famoso Luca, fu invitato a sostenere un colloquio di verifica dell'idoneità a ricoprire quel ruolo con l'allora direttore del quotidiano locale online Siena News. Quel Stefano Bisi, poi diventato nell'aprile del 2014 Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, la più grande loggia massonica del nostro Paese.



A che titolo Bisi si occupava del più alto recruiting di Mps che addirittura scavalcava anche il top management della banca? Sono manovre incredibili, al di là di ogni logica che, a giudicare dai dubbi che continuano a circolare in Piazza del Campo, hanno purtroppo lasciato il segno.