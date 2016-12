Mps: Falciai "bene lo Stato, deluso dai grandi soci esteri"

"Lo Stato con Mps si e' mosso con solerzia e in modo encomiabile per risolvere una situazione momentanea", "penso che in 18-24 mesi possa pensare a un'uscita anche soddisfacente in termini di investimento": lo ha affermato il presidente di Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Falciai, in un'intervista al Corriere della Sera, commentando il piano di salvataggio per le banche in difficolta' da 20 miliardi messo a punto dal governo. "Registro con una certa delusione che i due anchor investor che stavamo colloquiando con Jp Morgan, e che sembravano pronti a entrare, i fondi del Qatar e Sotros, alla fine si sono defilati", ha osservato Falciai. Alla domanda se questo sia collegato alla vittoria del No al referendum costituzionale, Falciai ha risposto: ""E' innegabile che anche gli investitori internazionali ponessero il tema di capire come poteva evolversi la situazione post referendum". Quanto al suo futuro, Falciai si rimette alle decisioni del governo ora che lo Stato diventa il primo azionista di Mps: "Sono presidente da un mese" ma "il mio mandato non puo' che essere a disposizione senza velo alcuno del nuovo azionista di maggioranza".

Mps, risparmiatori tutelati al 100%? Ecco che cosa accade ora

Il 23 dicembre il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha dichiarato che "la tutela dei piccoli risparmiatori e' completa" a proposito della vicenda Mps. Padoan parlava dopo il Consiglio dei Ministri che, preso atto del fallimento dell'aumento di capitale sul mercato, ha approvato il decreto sul salvataggio statale delle banche, in particolare di Monte dei Paschi di Siena.



Con questa mossa gli oltre cinque milioni di correntisti di Mps sono stati dunque messi al riparo dal rischio di bail-in, che li avrebbe costretti a farsi carico del costo del salvataggio dell'istituto insieme a obbligazionisti e azionisti. Anche se, in base alla normativa europea sul bail-in recepita in Italia, avrebbero concorso al salvataggio solo i correntisti con piu' di 100 mila euro (anche cumulando diversi conti) e solo per la parte eccedente tale soglia.



Gli azionisti - difficile quantificare il numero, con le azioni che passano di mano quotidianamente sul mercato - sono i meno tutelati, in quanto lo strumento stesso della "azione" collocata sui mercati presuppone l'accettazione del rischio di perdere l'investimento.



La categoria piu' delicata e' dunque quella degli obbligazionisti e questo e' il campo in cui bisogna verificare la "tutela completa" di cui parla Padoan. I piu' tutelati sono quelli che hanno sottoscritto obbligazioni "ordinarie" (o "senior"), mentre i piu' esposti sono quelli che hanno sottoscritto quelle "subordinate". Le obbligazioni subordinate si suddividono a loro volta in vari tipi, a seconda del rischio. Le Tier 2 dovrebbero essere le meno rischiose (rispetto alle Tier 1) e dovrebbero essere circa 40 mila i piccoli risparmiatori (retail) che hanno comprato tali obbligazioni da Monte dei Paschi di Siena. Secondo quanto annunciato da Padoan, gli obbligazionisti retail (cioe' che hanno acquistato individualmente e non in stock le obbligazioni, a differenza dei professionisti che acquistano da altri professionisti - b2b - e delle aziende che comprano in grandi quantita', o wholesale) potranno approfittare di un meccanismo per convertire le proprie obbligazioni in azioni. Questo meccanismo, in base alle norme comunitarie, viene attivato dalla banca stessa.



Gli obbligazionisti retail potranno quindi vendere le proprie azioni al Tesoro, che le acquistera' grazie al fondo da 20 miliardi appositamente creato, e che in cambio restituira' agli oramai ex obbligazionisti retail delle obbligazioni ordinarie del medesimo valore, o come ha detto Padoan in conferenza stampa "100 a 100".





Risparmiatori Mps tutelati al 100%? Forse. L'analisi: ecco le zone grigie





Sembrerebbe dunque che effettivamente la tutela dei risparmiatori sia completa. Ci sono tuttavia delle incertezze ancora non dissipate dal comunicato stampa del governo, che lasciano alcune zone grigie. In particolare, resta incerto quali saranno le obbligazioni ordinarie che verranno date ai risparmiatori in cambio delle loro obbligazioni subordinate. Si pone la questione Mario Seminerio, su Phastidio.net: "Nulla viene detto sulla scadenza di tali obbligazioni e sulla loro cedola/rendimento. Saranno emesse a condizioni di mercato o saranno penalizzanti per i sottoscrittori, determinando quindi una forma di burden sharing? Oppure saranno garantite dallo stato e quindi saranno di fatto dei Btp?".



Il burden sharing e' la penalizzazione degli azionisti e degli obbligazionisti che consegue l'intervento pubblico e consiste nella riduzione del valore nominale di azioni e obbligazioni, e/o nella conversione delle obbligazioni in azioni. Probabilmente la Commissione europea chiedera' che sia applicato tale meccanismo di burden sharing - previsto anche dagli articoli 18 e 27 del Decreto legislativo 180/2015, che ha recepito la direttiva europea BRRD (art. 59 e 32) sulla risoluzione delle crisi bancarie - un punto su cui anche in passato si e' sempre mostrata intransigente. Ma la conversione forzosa delle obbligazioni subordinate, del tipo Tier 2, in obbligazioni ordinarie potrebbe evitare la svalutazione per i piccoli risparmiatori.



Seconda incertezza che ancora permane e' su chi sono i risparmiatori che vengono coinvolti dall'operazione. Sempre Seminerio si chiede se saranno "i risparmiatori al dettaglio (retail), definiti tali a termine Mifid? Oppure a tutti i possessori delle vecchie obbligazioni subordinate Tier 2, che il comunicato del governo, la' dove dice che saranno convertite con un valore corrispondente al 100%, considera 'sottoscritte per lo piu' da clientela retail'?".



La differenza non e' da poco, perche' se si considerano tutti i possessori delle vecchie Tier 2 verrebbero ricompresi anche gli investitori professionali (fondi pensione, fondi comuni, assicurazioni etc.) che - spesso per conto di clienti piccoli risparmiatori, ma non sempre - hanno sottoscritto tali obbligazioni.



Se invece si limitasse la tutela ai clienti retail definiti cosi' dalla direttiva europea Mifid, il rischio sarebbe appunto di non tutelare chi ha acquistato le obbligazioni tramite un intermediario, che risulterebbe invece escluso.



Entrambe le questioni al momento non sembrano risolte. Dunque non si puo' ancora dire con certezza se i risparmiatori saranno tutelati al 100%.