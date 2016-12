Mps: si dimette Whamond, il consigliere in quota Fintech

Mps perde un consigliere. Si dimette Christian Whamond



Christian Whamond si e' dimesso dal consiglio di amministrazione di Mps. Lo riferisce in una nota l'istituto senese. "Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. riunitosi in data odierna ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere presentate in data 28 dicembre 2016, con decorrenza immediata, da Christian Whamond che decade altresi' dalle cariche di membro del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazione", si legge nella nota.

Mps, Whamond espressione del gruppo sudamericano Fintech

"Il Consiglio di Amministrazione - prosegue il comunicato - esprime un sentito ringraziamento per l'impegno e la competenza mostrati nell'espletamento del proprio incarico". Whamond, argentino, era il consigliere espresso da Fintech ed era stato cooptato nel cda nell'aprile 2015 in sostituzione del messicano David Martinez, numero uno della societa' finanziaria latinoamericana.