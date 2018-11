Mps, l'utile del terzo trimestre batte le attese

Mps: in 9 mesi utile a 379 mln, Cet1 al 12,8%

Il Monte dei Paschi di Siena ha registrato, nei primi nove mesi dell'anno, un utile pari a 379 milioni di euro, di cui 91 milioni nel terzo trimestre, con un risultato operativo lordo in linea con l'anno precedente a 803 milioni. Sul fronte dei coefficienti patrimoniali il Cet1 transitional e' pari al 12,8% mentre il 'fully loaded' e' all'11,2%. La banca ha ridotto le inadempienze probabili, per effetto di cessioni e stralci, per un ammontare pari a 800 milioni ed e' in corso la vendita fino ad un massimo di 3,3 miliardi di euro di sofferenze (leasing e small ticket), su cui sono gia' state ricevute offerte vincolanti per 4 milioni di euro per portafogli di inadempienze probabili.

Mps: in terzo trimestre impieghi +0,5%, cala raccolta

Mps, nel terzo trimestre, ha visto crescere gli impieghi dello 0,5%, grazie anche alla crescita dei nuovi mutui. Al 30 settembre 2018, spiega una nota, i volumi di raccolta complessiva sono risultati pari a 193,3 miliardi di euro (stabili rispetto al 31 dicembre 2017), in calo di 2,6 miliardi rispetto al 30 giugno 2018 per il decremento della raccolta diretta. I volumi di raccolta diretta, che si sono attestati a 93,9 miliardi di euro, risultano in calo di 3,9 miliardi rispetto ai valori di fine dicembre 2017 (principalmente sul comparto obbligazionario) e di 2,9 miliardi rispetto a fine giugno 2018 principalmente per il calo dei conti correnti (-1,4 miliardi) e delle obbligazioni (800 milioni).

Mps: Morelli, obiettivo cessione 3,3 mld npl entro 2018

Mps punta a chiudere la cessione dei 3,3 miliardi di euro di npl che sta vendendo "entro la fine del 2018". A dirlo, presentando i risultati del terzo trimestre agli analisti, l'ad Marco Morelli. "Riceveremo delle offerte vincolanti nelle prossime settimane", ha aggiunto. Nel dettaglio si tratta di un portafogli da 2,2 miliardi di sofferenze non garantite, di uno da 200 milioni di credito al consumo e di uno derivante da leasing per 900 milioni, di cui 600 legati all'immobiliare e 300 al leasing per macchinari.

Mps: cala portafoglio titoli italiani, 18,6 mld a fine settembre

Mps aveva, al 30 settembre, 18,6 miliardi di titoli di stato italiani in portafoglio, in calo dai 21,5 miliardi del secondo di giugno. La banca ha tagliato anche la 'spread sensitivity', ovvero l'impatto che l'aumento di 1 punto base dello spread Btp/Bund ha sui coefficienti della banca. "Abbiamo ridotto la spread sensitivity dai 5,6 milioni del 2017 ai 3,3 milioni attuali", ha detto l'ad Marco Morelli.