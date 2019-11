Mps: utile nove mesi a 187 mln, 94 nel terzo trimestre

Mps ha realizzato 94 milioni di utili nel terzo trimestre dell'anno. Ad annunciarlo è la banca, che ha approvato oggi i conti dei nove mesi: al trenta settembre il risultato netto è pari a 187 milioni di euro, a fronte di 379 nello stesso periodo del 2018.

Nei primi nove mesi del 2019 la banca senese ha contabilizzato componenti non operative negative per 207 milioni, di cui 67 nel trimestre al 30 settembre. Sul fronte dei ricavi il calo sui nove mesi è pari al 6,3% a quota 2,36 miliardi: pesano in particolare le flessioni del margine di interesse e delle commissioni nette, e il peggioramento degli altri proventi e oneri di gestione. I coefficienti patrimoniali si confermano "ampiamente al di sopra" dei target regolamentari con un transitional Cet1 al 14,8%; per quanto riguarda raccolta e crediti, invece, sono in crescita di circa 3 miliardi di euro conti correnti e depositi vincolati, mentre ammontano a 5 miliardi le nuove erogazioni di mutui.