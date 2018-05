Mps, Widiba scopre l'utile, 200 mila euro in trimestre

Widiba, la banca online del gruppo Mps, vede l'utile per la prima volta dalla nascita, 4 anni fa come startup, chiudendo il primo trimestre 2018 con un risultato positivo per 200 mila euro, contro la perdita da 2 milioni dello steso periodo 2017. Lo rende noto l'istituto. I dati parlano di ricavi in crescita del 36% rispetto al primo trimestre 2017 e di un Ebitda a 2,6 milioni di euro. I clienti sono oltre 242 mila.

"Widiba - viene spiegato - riveste anche un ruolo di motore del cambiamento nel piano industriale al servizio del Gruppo Mps. In linea con i risultati del primo trimestre, si prevede una crescita positiva per l'intero anno di clienti e masse, nonche' degli aggregati economici e patrimoniali". La consulenza finanziaria si riconferma al centro del modello di business di Widiba, con una crescita del portafoglio medio del 10% rispetto allo scorso anno.