Msc Crociere investe 13,5 mld in 10 anni. In arrivo il catalogo personalizza

“In un anno prepariamo 61 milioni di pasti. Questo dato basterebbe a far capire la dimensione del nostro gruppo ma naturalmente i numeri di Msc Crociere sono anche altri”. Leonardo Massa, Country Manager Italia presenta le novità per la prima compagnia crocieristica privata mondiale. Un colosso, si legge su www.primaonline.it, che nei prossimi 10 anni prevede l’entrata in servizio di 14 nuove navi che si aggiungeranno alle 15 esistenti, portando la flotta a 29 unità. Una crescita del 130% in termini di crocieristi ospitati a bordo entro il 2027 (+14,4% all’anno) che da 2,4 mln di passeggeri del 2018 passeranno a 5,5 mln.

“Con un piano industriale di 13,5 miliardi di euro, un numero di 14 navi già ordinate entro il 2027 e un’isola alle Bahamas in esclusiva che stiamo per inaugurare per i nostri crocieristi, siamo la Compagnia che crescerà di più nei prossimi anni a livello mondiale”, dice Leonardo Massa che ricorda come “varare una nave non è una banalità, significa un investimento tra gli 800 milioni e il miliardo di euro. La prima nave ad arrivare è MSC Bellissima – il cui battesimo sarà celebrato il prossimo 2 marzo a Southampton con la madrina Sophia Loren – che a partire da metà marzo salperà dai porti italiani per offrire crociere nel Mediterraneo per l’intera stagione estiva”.

“Nel 2018 MSC Crociere ha superato quota 2,4 milioni di crocieristi ed entro il 2027, con la nostra flotta di 29 navi, diventeranno 5,5 milioni. Al momento, oltre MSC Bellissima, la Compagnia ha già avviato la costruzione anche di altre 3 navi: MSC Grandiosa, che entrerà in servizio a novembre del 2019, MSC Virtuosa che arriverà nell’autunno del 2020 e MSC Seashore nel 2021” ha continuato Massa. “Oggi MSC Crociere è in grado di presentare numerose novità per la programmazione 2020-2021, rese possibili proprio grazie a questo piano di crescita che ci consente di disporre di un numero sempre crescente di navi e di conseguenza di proporre un numero sempre maggiore di itinerari in tutti i mari del mondo”.

La presentazione milanese di oggi è stata l’occasione per presentare quello che il gruppo propone ai croceristi per l’anno prossimo e più avanti ancora. “Raccontiamo oggi quello che faremo nell’estate 2020 e nell’inverno 2020-21 perchè i consumatori hanno cambiato abitudini acquisto. Non prenotano più all’ultimo momento ma amano programmare anche per trovare migliori occasioni”, spiega Massa che annuncia quella che potrebbe sembrare un sogno: un viaggio nell’isola che non c’è. Si tratta dell’isola Ocean Cay MSC Marine Reserve che Msc ha acquistato alle Bahamas trasformandola in una perla dei Caraib che sarà inaugurata il prossimo 9 novembre. Ocean Cay MSC Marine Reserve – che Massa definisce “una novità assoluta nel panorama turistico internazionale” – è solo uno dei nuovi itinerari introdotti dal gruppo che comprendono anche la terza World Cruise, Ocean Cay, New York, Groenlandia e Islanda e la futuristica MSC Seaview negli Emirati.

Tutte queste novità saranno inserite all’interno di un innovativo catalogo completamente personalizzabile presentato da Andrea Guanci, Direttore Marketing Italia di MSC Crociere. “Dopo aver introdotto nel 2016 il primo catalogo in realtà virtuale, proseguito nel 2017 con la realtà aumentata e il primo configuratore immersivo nel 2018 quest’anno lanciamo il Catalogo Personale primo e unico catalogo nel mondo dei viaggi costruito attorno al cliente, il quale, al termine del suo processo di scelta riceverà la propria brochure MSC personalizzata. Dal catalogo (unica versione per tutti) al #miocatalogo (illimitate versioni per ognuno)”.

Utilizzando infatti l’app MSC360VR – disponibile gratuitamente sia su Apple Store che su Google Play – sarà possibile non solo sfogliare il classico catalogo cartaceo o visitare grazie alla realtà immersiva le navi MSC e le destinazioni delle crociere, ma anche indicare le proprie preferenze che andranno quindi a comporre un vero e proprio catalogo personalizzato in base al percorso decisionale di ognuno. L’utente potrà selezionare le sue preferenze di viaggio, il sistema ne terrà traccia generando un vero e proprio catalogo sfogliabile personalizzato e nominale (es. “Il Catalogo di Roberto”), costituito solo dalle sezioni di interesse. A quel punto il cliente riceverà il suo catalogo direttamente via mail, con la possibilità di farlo ricevere in automatico anche alla propria agenzia di viaggi di fiducia.

Perchè dare vita a un catalogo personalizzato? “Uno studio Google sul turismo ha rilevato che l’80% dei viaggiatori vuole un’esperienza self service, il 60% vuole essere assistito da sistemi digitali e il 36% è disposto a pagare di più per avere esperienze personalizzate”, spiega Guanci che a proposito di assistenza alla clientela annuncia l’arrivo di Zoe prima assistente virtuale di crociera al mondo, sviluppato da Msc con Harman e Samsung Electronics. Zoe è un sistema vocale in grado di interagire in sette lingue differenti che si troverà all’interno di ogni cabina a bordo di MSC Bellissima e di tutte le prossime navi della Compagnia, per rispondere alle domande relative all’esperienza in crociera, fornendo informazioni sui servizi a bordo, guidando il crocierista nella scelta dei servizi e aiutandolo nelle prenotazioni. I crocieristi dovranno solo dire “Ok Zoe”, e l’assistente virtuale sarà pronta a dare il suo aiuto. La tecnologia di riconoscimento vocale rende facile l’accesso a tutte le informazioni con l’unico ausilio dei comandi audio.