Mustier neutralizza il caro-spread.UniCredit accelera sulla sub holding. Rumor

Le richieste autorizzative potrebbero partire in occasione della presentazione al mercato del nuovo piano industriale, a inizio dicembre e al termine di un processo di interlocuzione con le diverse authority istituzionali (Banca centrale europea e Single resolution board) ampiamente avviato a livello informale.



Secondo il Sole 24 Ore, UniCredit, la più paneuropea delle banche italiane, avrebbe rispolverato un progetto elaborato nella fase acuta di tensione sullo spread durante l’attività di governo M5S-Lega e impresso un’accelerazione al progetto per creare una sub-holding tedesca in cui conferire tutte le partecipate estere, esclusa l’Italia.





Progetto da preparare nei minimi dettagli nell’analisi costi-benefici da lanciare (ci vogliono dai 12 ai 18 mesi per completare l’intero iter regolamentare) anche perché a regime un differenziale tra Btp e Bund che oscilla come quello attuale attorno ai 140-150 punti base è un delta che incide troppo sul costo della raccolta. Costo che si ripercuote ovviamente sulla gestione della liquidità e sul rating della banca.



Così, conferire a una società controllata al 100% (eventualmente anche quotabile non in Italia, a differenza della holding e della sede che rimarranno in Italia) tutte le 13 realtà territoriali estere, le cosiddette “operational company” (Austria, Germania, Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria e Turchia con Yapi Credi) che ora sono riunite sotto l’ombrello della divisione estera, consentirebbe a Jean Pierre Mustier non solo di rassicurare i mercati circa il rischio Italia che visto il debito potrebbe riattivarsi da un momento all'altra, ma soprattutto di fare funding abbassandone strutturalmente il costo (così più competitivo), emettendo debito e beneficiando del rating del paese della sub-holding, che è di fatto una tripla A. A differenza, invece, del merito di credito italiano che, a seconda delle agenzie di rating, è di uno-due gradini dalla soglia junk.



Non è poi da escludere, conclude il Sole, che in prospettiva la creazione di una maxi-controllata in Germania possa agevolare eventuali operazioni di consolidamento bancario su scala europea. Societe Generale indiziata speciale.