Mutui: 140 giorni è il tempo medio per concludere l'iter secondo i dati 2017

Mutui, l'indagine di Facile.it e Mutui.it sui tempi medi dell'iter burocratico per la richiesta nelle principali città italiane

Si allungano i tempi medi dell'iter burocratico per la richiesta del mutuo in Italia: secondo i dati, nel 2017 la media per la richiesta è stata di 140 giorni,il 3,6% in più rispetto al 2016.

Facile.it e Mutui.it hanno preso in esame un campione di circa 1.500 pratiche di finanziamento gestite nel 2017 tramite i due portali.

I tempi considerati nell'indagine calcolano l'intero processo: dalla prima richiesta di informazioni alla stipula, includendo anche la raccolta dei documenti. Inoltre, scorporando il dato complessivo, i giorni necessari per passare dall'istruttoria della pratica all'erogazione sono mediamente 58 e quindi, i tempi piu' lunghi non sembrano attribuibili all'iter bancario.

Mutui, i dati delle principali citta' italiane secondo le analisi di Facile.it e Mutui.it

Scorrendo i risultati, si vede come i tempi cambino sensibilmente lungo lo stivale. Le regioni più lente sono risultate essere la Sardegna (185 giorni), l'Umbria (180) e la Calabria (154); le più rapide il Trentino Alto Adige (85 giorni), la Liguria (105) ed il Friuli Venezia Giulia (122).

Fra le grandi città italiane i tempi più lunghi sono quelli di Venezia (151), cui seguono Napoli (146) e Roma (145). Genova è invece la più rapida (93 giorni) e si lascia alle spalle Bologna (128,6) e Palermo (128,8).

Numeri alla mano, fra i 1.500 mutuatari del campione considerato, chi risiedeva a Roma ha aspettato un tempo superiore del 4% rispetto a chi risiedeva a Milano; chi ha acquistato casa a Napoli ha avuto un iter il 12% più lungo di chi ha presentato la domanda a Bologna, a Venezia il 38,5% in più che a Genova.