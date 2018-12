My Choice: L’artigianalità dal taglio “finanziario”

Un’azienda votata alla creazione di borse e accessori di altissimo livello artigianale, ma che è capace di essere all’avanguardia nella gestione finanziaria ed organizzativa.

Infatti, è di pochi giorni la notizia della remissione di nuovi minibond per il 2019, ricordiamo che My Choice ha da poco concluso il primo processo di emissione rimborsando totalmente i minibond emessi a maggio 2018.

Anche per questa emissione il partner finanziario è la Frigiolini & Partners.

“il mercato ci ha dato fiducia è il risultato è stato sorprendente – afferma Mariano di Lillo – ecco perché abbiamo iniziato un nuovo percorso di mini bond; questa nuova emissione andrà a finanziare i nuovi progetti di sviluppo dell’azienda, tra cui: la sede milanese in via Montenapoleone e l’apertura del nuovo opificio dell’interporto di Nola che prevede l’assunzione di personale altamente qualificato e macchinari di ultima generazione.

My Choice srl è entrata a far parte del Progetto ELITE di Borsa Italiana e, durante la cerimonia dell’11 aprile 2018, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano, è stata ufficialmente presentata tra le nuove 50 aziende che partecipano al Percorso.

Il Progetto ELITE, che nasce nel 2012 in Borsa Italiana con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese italiane nel processo di crescita e apertura verso i mercati esteri, scaturisce dalla collaborazione con partner istituzionali e corporativi sia nazionali sia europei tra i quali: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Abi, Confindustria, Università Bocconi e Academy del London Stock Exchange Group.

L’accesso al programma Elite, riservato ad aziende selezionate e di grande potenziale, riteniamo rappresenti la conferma della solidità del modello di business e della strategia sviluppata dalla MY CHOICE in questi anni.

Per accedere al Progetto ELITE, le aziende devono rispettare dei requisiti fondamentali, tutti, pienamente rispettati dalla MY CHOICE che, già da diversi anni, sta lavorando in modo concreto e significativo su un piano di crescita ed internazionalizzazione. Proprio in quest’ottica, accedere al Progetto e certificarsi ELITE, rappresenta un passo di grandissima importanza poiché, fin dall’inizio, si entra a far parte di un gruppo ristretto di imprese meritevoli che possono usufruire di significativi vantaggi sul mercato dei capitali e di una piattaforma di servizi integrati costituiti da competenze industriali, finanziarie e organizzative, contribuendo allo sviluppo manageriale e organizzativo della società e al rafforzamento del brand e del posizionamento sul mercato.

Si tratta quindi di un’occasione importante per la MY CHOICE, che potrà così, consolidare ulteriormente la propria presenza sui mercati nazionali ed internazionali, e continuare il proprio percorso di crescita virtuoso e di assoluto valore.

