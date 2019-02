My Cooking Box: un milione di euro e l'ingresso di Cameo

My Cooking Box, startup incubata da Speed MI Up che realizza cofanetti con tutti gli ingredienti necessari e perfettamente dosati per la realizzazione di piatti regionali italiani, ha trovato un nuovo partner in cameo, azienda del food presente in Italia da oltre 80 anni e specializzata in torte, pizze e dessert.



«Per My Cooking Box, il 2018 si è chiuso con un bilancio decisamente positivo», ha detto Chiara Rota, fondatrice della startup. «Abbiamo raggiunto la quota di 1 milione di euro nel secondo round di investimento grazie a un aumento di capitale sottoscritto tramite crowdfunding e altri investitori, tra cui cameo. Volevamo da tempo entrare nel settore dei dolci e cameo si è dimostrato il partner ideale per riuscire ad ampliare la nostra offerta sul mercato».







cameo ha investito in My Cooking Box con l'obiettivo di entrare nel mercato del meal kit attraverso una nuova linea di prodotti, che sarà lanciata a breve sul mercato. «cameo è un'azienda con prodotti storici e tradizionali ma con un'attenzione costante verso l'innovazione e le nuove tendenze di mercato. In tema di food la startup declina questi aspetti in modo creativo e originale», ha affermato Margit Gamper, Executive Marketing Manager di cameo.

La raccolta fondi su MamaCrowd ha subito riscosso grande successo. In poche ore, la startup bergamasca ha raggiunto l'obiettivo prefissato, chiudendo con una cifra raccolta pari a 533 mila euro che permetterà all'azienda di realizzare vari progetti fra cui l'apertura di diversi punti vendita monomarca. Il primo è previsto nei prossimi mesi, nel cuore di Milano.

My Cooking Box è una startup uscita da Speed MI Up, l'incubatore di Università Bocconi, Camera di Commercio e Comune di Milano. Speed MI Up offre alle startup che superano il bando d'ingresso due anni di servizi ad alto valore aggiunto. Non si limita a rispondere alle richieste dei neo-imprenditori, ma li sollecita nel perseguimento degli obiettivi e li forma tramite tutorship individuali e collettive. Le startup possono così crescere, strutturarsi velocemente, migliorare il lato strategico, manageriale e finanziario, affinare il business plan per accedere ai finanziamenti esterni.