MySecretCase chiude il round B con 2,5 mln: il sex tech piace agli investitori

MySecretCase, primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie e leader in Italia nella vendita di sex toys con un fatturato 2018 di quasi 3 milioni di Euro, chiude il Round di Serie B con una raccolta totale di 2,5 milioni di Euro.

Dopo il funding da 1,5 milioni concluso a giugno, l'e-commerce ha ottenuto un ulteriore aumento di capitale di 1 milione di Euro attraverso una campagna di equity crowdfunding su Doorway e investitori privati strategici, CEO di aziende, che hanno voluto partecipare alla raccolta dopo la chiusura del prima tranche.

E la campagna avviata sulla piattaforma di equity investing online - fondata da Antonella Grassigli, Federica Lolli, Marco Michelini e Donato Montanari – si è conclusa con successo superando l'obiettivo iniziale, grazie a business angel italiani che hanno contribuito con un ticket superiore alla media e, anche, alla forte presenza di investitrici donne, più che raddoppiata (37%) rispetto alle altre campagne (14%). Non solo, circa il 50% dei BA, prima di contribuire al crowdfunding di MySecretCase, aveva avuto esperienze di investimento solo in grandi aziende.

Questa operazione fa salire l'e-commerce, fondato dall'imprenditrice Norma Rossetti, a quota 3,7 milioni di Euro raccolti a 5 anni dalla sua nascita e gli permetteranno di accelerare la crescita, integrando il modello di business con il lancio di nuovi prodotti, rafforzando la brand awareness anche attraverso l'avvio di nuovi progetti dedicati al benessere sessuale e realizzando investimenti in marketing e comunicazione in momenti particolarmente strategici per la società.

In particolare, l'avvio della campagna televisiva - con lo spot https://youtu.be/m3F1H7M-ejc firmato da Cookies & Partners e diretto dal regista Luca Lucini, in onda per la prima volta in Italia in daytime su tutte le reti Sky, Discovery, Paramount Channel e su Mediaset dopo le 23:00 - contribuirà a consolidare la notorietà di MySecretCase in Italia, soprattutto durante i momenti più rilevanti per il mercato, permettendo all'azienda di incrementare significativamente il traffico sul sito e le conversioni e di raggiungere una diffusione omogenea e capillare del servizio.

“Questo funding rappresenta un'ulteriore conferma della validità della nostra strategia che ha l'obiettivo di introdurre una rivoluzione culturale e di diffondere i sex toys come giochi che liberano la fantasia. E lo facciamo all'interno di un mercato che, in Italia, viene ancora relegato alle vetrine a luci rosse dei sexy shop causando, inevitabilmente, disinformazione e conseguenze sulla vita sessuale individuale e di coppia” dichiara Norma Rossetti, Founder&CEO di MySecretCase.

“Oggi, i consumatori non vogliono essere uguali a tutti gli altri: vogliono sentirsi speciali, ricercano un’offerta studiata su misura delle proprie esigenze, soprattutto se si tratta di gadget dedicati alla ricerca del piacere e del benessere sessuale, rivolgendosi a store online o negozi dove possano ispirarsi ed essere guidati all’acquisto. E noi lo facciamo quotidianamente attraverso il nostro team di esperti, sessuologi e psicologi. Il funding ci permetterà di offrire ai nostri utenti un'esperienza d'acquisto sempre più intima e personale” conclude Norma Rossetti.

“I miei Soci ed io siamo molto contenti di aver contribuito alla chiusura del Round, e di essere riusciti a coinvolgere investitrici ed investitori che non avevano mai investito prima in Scale-up: sostenere una realtà come MySecretCase era una sfida, anche culturale, che è bello aver vinto” dichiara Antonella Grassigli, CEO&Co-Founder di Doorway.