Naples Shipping Week 2020, a confronto la community mondiale legata al mare

Innovazione tecnologica, best practices organizzative e nuovi carburanti per l’efficienza energetica e la riduzione ambientale del trasporto marittimo; automazione del sistema portuale e doganale; l’Italia tra i Corridoi europei, il Mediterraneo e la Via della Seta. Infine, i nuovi trend della logistica, dello shipping e della sicurezza della navigazione. Sarà una settimana di approfondimenti rivolti al settore marittimo e al turismo quella che dal 28 settembre e al 3 ottobre 2020 in occasione della Naples Shipping Week. Durante i sei giorni il capoluogo partenopeo farà da sfondo a conferenze e incontri aperti all’intera community dello shipping cui contribuiranno relatori di grande prestigio, provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico e culturale.

Dopo il successo dell’edizione 2019 della Genoa Shipping Week, Napoli riprende il testimone con una squadra organizzativa guidata dal Propeller Club Port of Naples e da Clickutility Team e che da sempre coinvolge stakeholder locali e nazionali, sia pubblici che privati. Efficienza energetica, governance dei porti, innovazione, nuovi mercati e sicurezza continueranno a essere i temi portanti della manifestazione. Come per la passata edizione, una particolare attenzione sarà dedicata agli studenti grazie al coinvolgimento delle università e di numerosi istituti scolastici della regione che hanno compreso l’importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare.

Tante le novità annunciate dal presidente del Propeller Club Port Naples, Umberto Masucci (nella foto). Prima fra tutte la notizia che sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ad accogliere venerdì 2 ottobre la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento di punta della settimana. In questo luogo, il 3 ottobre 1839 nasceva la storia ferroviaria italiana con l’inaugurazione del primo tratto di strada ferrata d’Italia tra Napoli e Portici. A distanza di 180 anni, le imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni, patrimonio dell’archeologia industriale italiana, e gli ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di Napoli accoglieranno questo importante momento di networking riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale, location ideale per concludere questa settimana dedicata all’innovazione tecnologica in campo marittimo.