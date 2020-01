Nasce Fidartis, società specializzata nel Multi Family Office

La protezione e il passaggio generazionale della ricchezza richiedono non solo elevata competenza, ma anche sensibilità nel saper proporre servizi innovativi e duraturi nel tempo. Su queste premesse è nata FIDARTIS, nuova società indipendente specializzata nel Multi Family Office.

L’azienda è il frutto della visione e dell’esperienza pluriennale dell’Amministratore Delegato Michele Muscolo nella pianificazione e nella gestione di Patrimoni e dell’intuizione che Stefano Zorzi, Presidente di FIDARTIS, ha avuto nel considerare le opere d’arte un asset strategico dei capitali famigliari. Grazie a una rete di affermati professionisti in ambito giuridico ed economico, tra cui si annoverano il Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti, l’Avv. Alessandro Accinni, l’Avv. Francesca Romana Lupoi e il Prof. Pietro Selicato, FIDARTIS è in grado di fornire strumenti di “Asset Protection e Sinergie Generazionali” (Consulenza legale e fiscale, Corporate Banking & Advisory, Real Estate…) su misura, ad alto valore aggiunto.

Ad esempio “Concierge Service” consente alla clientela di ricevere assistenza nel trasferimento di beni mobili e nella definizione di attività filantropiche, mentre “Reporting & Global Custody” permette di avere un periodico rendiconto patrimoniale consolidato.

L’elemento peculiare nell’offerta aziendale risiede però nel servizio di amministrazione del patrimonio artistico. “Il prossimo decennio – sostengono Muscolo e Zorzi – vedrà l’arte come asset di investimento che richiederà un’uguale cura e assistenza al pari di quella dedicata al patrimonio finanziario, immobiliare e societario del Cliente”.

Attraverso l’innovativa formula “Art Lending”, FIDARTIS desidera proporsi come primo operatore in Italia in grado di assistere in un percorso di garanzia il temporaneo sfruttamento economico di un’opera o di una collezione di opere d’arte, rendendole “liquide”. Ciò è possibile grazie all’ecosistema strutturato dalla società che comprende partner assicurativi, bancari e case d’asta internazionali, capaci di garantire un supporto completo nella gestione dei beni artistici.

Al fine di veicolare efficacemente il proprio concetto di pianificazione patrimoniale evoluta, la società gestisce una sezione interna denominata “FIDARTIS Education”, che promuove un corso di formazione rivolto a consulenti finanziari e professionisti. FIDARTIS Education ha inoltre in programma un “mini-master” che si pone l’intento di correlare Diritto, Arte e Mercato attraverso un percorso di 4 giornate in cui si analizzeranno varie e complesse problematiche - civilistiche, tributarie e penali - connesse alla conservazione, alla circolazione e ai vincoli delle opere d’arte. Tutto ciò allo scopo di innalzare le competenze dei consulenti su questo importante tema dell’amministrazione dei beni artistici che sarà, negli anni a venire, uno dei principali driver nel mondo della consulenza.

FIDARTIS intende così diventare il punto di riferimento per il Multi Family Office in Italia, generando interesse e sinergie tra molteplici attori: imprenditori, manager, consulenti finanziari, professionisti, galleristi e collezionisti. La simbiosi tra bellezza e mercato è pronta per essere celebrata.