Si chiama GeneraCrescITA il PIR di Generali Italia: per il risparmio e per le imprese. Le parole di Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia

Generali Italia lancia GeneraCrescITA, il piano individuale di risparmio (PIR) per essere al fianco dei clienti e favorire il rilancio dell’economia italiana. In un contesto di mercato di bassi tassi di interesse e rendimenti negativi, la nuova soluzione assicurativa d’investimento nasce con l’obiettivo di fornire risposte efficaci alle esigenze di rendimento e affidabilità del risparmio favorendo al contempo la crescita dell’economia nazionale attraverso investimenti nelle realtà imprenditoriali italiane tra le più dinamiche e virtuose, con uno sguardo anche al comparto delle Pmi. Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia ha dichiarato: “Abbiamo voluto cogliere l’opportunità di una nuova forma di investimento assicurativo che coniuga gli interessi di risparmio degli italiani con quelli di rilancio dell’economia del nostro Paese. Grazie alla gestione attiva dell’investimento nelle realtà imprenditoriali più interessanti del Paese, saremo in grado di cogliere le opportunità di sviluppo del nostro mercato. Forti dell’expertise di Generali Investments e della capacità di consulenza dei nostri Agenti, siamo convinti infatti che GeneraCrescITA possa avere un impatto positivo per i singoli e le famiglie, così come per le aziende e per le piccole e medie imprese, rispondendo ai loro bisogni”.

Nasce GeneraCrescITA, il PIR di Generali Italia che aiuta risparmio e imprese. Le caratteristiche

GeneraCrescITA affianca i vantaggi assicurativi alle agevolazioni fiscali sui rendimenti, come previsto dalla Legge di Bilancio del 2017, che saranno riconosciuti ai risparmiatori che punteranno sulle imprese italiane con investimenti della durata non inferiore ai 5 anni. La nuova soluzione assicurativa, che punta ad una sintesi ottimale tra affidabilità dell’investimento e ricerca di reddittività nel lungo periodo, seleziona le più interessanti opportunità di crescita espresse dagli strumenti azionari e obbligazionari delle aziende italiane che si sono distinte per abilità imprenditoriale e capacità di generare valore nel tempo. GeneraCrescITA suddivide il proprio motore finanziario su due componenti: l’85% è costituito dalla linea di investimento scelta dal cliente tra due opzioni, composte da un diverso mix di fondi: linea InItalia, più orientata al graduale apprezzamento del capitale grazie ad uno stile di investimento più misurato fra obbligazioni e azioni; linea InItalia Plus, più orientata a cogliere la crescita del mercato azionario; il restante 15% è costituito dalla componente assicurativa più tradizionale rappresentata da Gesav, la storica gestione separata di Generali Italia che vanta un patrimonio di oltre 38 miliardi di euro e si caratterizza per maggiore stabilità dei rendimenti.

Nasce GeneraCrescITA, il PIR di Generali Italia che aiuta risparmio e imprese. L'expertise di Generali Investments

La selezione degli attivi e la gestione di entrambe le componenti è affidata a Generali Investments, il principale gestore degli attivi del Gruppo Generali. Questo garantisce un duplice vantaggio: l’expertise della società leader nel risparmio gestito in Italia, con oltre 455 miliardi di euro di patrimonio in gestione, ed avere come partner un interlocutore di primo piano e di comprovata esperienza agli occhi di tutte le società che si affacciano sul mercato per reperire risorse. A tutto ciò si aggiunge la disponibilità di beneficiare di molteplici opportunità e servizi tra cui la possibilità di integrare l’investimento iniziale, in qualsiasi momento, con ulteriori versamenti aggiuntivi nei limiti previsti dalla normativa. Inoltre, una versione ad hoc di GeneraCrescITA sarà riservata ai già clienti iscritti alla community Più Generali, il programma che offre ai suoi membri un sistema unico di benefici che includono vantaggi su soluzioni assicurative sulla persona, sulla casa, sull’auto, sul risparmio e sull’investimento, ed opportunità di godere di particolari agevolazioni grazie ad una rete di partner leader nelle attività legate a mobilità, famiglia e tempo libero.

Nasce GeneraCrescITA, il PIR di Generali Italia che aiuta risparmio e imprese. Il Gruppo

Generali Italia, la compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di mercato con la più grande e diversificata rete distributiva in Italia. Ai 10 milioni di clienti, tra persone, famiglie e imprese, offre soluzioni assicurative vita, danni e previdenza, personalizzate in base ai bisogni degli assicurati. Con una raccolta premi complessiva di 23,6 miliardi di euro, Generali Italia è il primo polo assicurativo del Paese. In Italia, il Gruppo opera con Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Genertel e Genertellife. Generali Investments, la principale società di gestione del Gruppo Generali, offre un’ampia gamma di soluzioni di investimento personalizzate per clienti istituzionali e privati che spaziano dai mandati istituzionali ai fondi comuni. Con un patrimonio in gestione di oltre €455 miliardi a fine dicembre 2016 (fonte: Generali Investments Europe SpA Società di gestione del risparmio), Generali Investments è una delle principali società di gestione in Europa (fonti: IPE, Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, dicembre 2016). La società ha sviluppato comprovate competenze nella gestione di portafogli multi-asset con un approccio basato sulla ricerca e prudente nei confronti del rischio, finalizzato a proteggere il capitale investito e generare rendimenti stabili nel lungo termine. Generali Investments è un brand commerciale di Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, una società di asset management italiana con sede legale presso Via Machiavelli, 4, 34132 Trieste, Italia, e registrata presso l’Albo delle Società di Gestione del Risparmio nella sezione UCITS, numero 18, e nella sezione AIF, numero 22. La società è soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A