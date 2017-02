Nasce il primo “think tank” italiano sul fintech digital advisory

Deus Technology, società milanese leader nelle tecnologie digitali per il robo-advisory, ha costituito formalmente oggi il primo “advisory board” di impresa che svilupperà attività di studi e ricerche sulla digitalizzazione del settore finanziario e bancario. All’organismo prendono parte Roberto Nicastro, presidente “Good Banks” e già direttore generale di Unicredit, Andrea Sironi, Professore all’Università Bocconi di Milano, Presidente della Borsa Italiana e consigliere del London Stock Exchange, Roberto Ferrari, Direttore Generale di CheBanca! (Gruppo Mediobanca), Luigi Pugliese, Managing Partner di PwC Strategy&, Roberto Marsella, con esperienza trentennale nel settore finanziario e degli investimenti.

L’amministratore delegato di Deus, Paolo Galli, ha assunto il ruolo di segretario generale. L’advisory-board, che in base al suo regolamento potrà ampliarsi fino a sette membri, svilupperà un programma di approfondimento e ricerca sul fenomeno tecnologico più innovativo che sta attraversando l’industria della finanza e del credito per analizzarlo in tutte le sue articolazioni, anche quelle meno direttamente toccate dalle applicazioni del robo-advisoring. Il Fintech sta infatti incidendo profondamente già oggi, e sempre più lo farà in futuro, sull’attività quotidiana di banche, società di gestione del risparmio, assicurazioni e broker, sia nelle funzioni interne di analisi e asset-allocation sia nelle fasi commerciali e di CRM (customer relationship management).

I risultati di questo programma di studio verranno periodicamente resi pubblici con una newsletter la cui prima edizione verrà presentata entro la prossima primavera. Deus Technology è un fintech enabler indipendente, nato sei anni fa dall’iniziativa di un gruppo di specialisti in informatica, telco, statistica e matematica finanziaria. E’ oggi leader nella realizzazione di progetti per evolvere i modelli di servizio di erogazione della consulenza finanziaria mediante l'utilizzo intensivo della tecnologia (roboadvisory e robo for advisors). Deus si avvale di un team di circa 40 professionisti. Tra i suoi clienti annovera numerose tra le principali aziende creditizie e finanziarie del mercato: da Intesa Sanpaolo a Euromobiliare Sgr, da Banco BPM a Banca Generali