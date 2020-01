Mn Italia, Obo Digital e Mn Holding si fondono: nasce Mncomm

Si chiama MNcomm la nuova società di comunicazione che nasce oggi dalla fusione di MN Italia, società di media relation, Obo Digital, web agency e MN Holding

MNcomm farà leva sulla leadership assoluta nel settore dello showbiz costruita nell’arco di due decenni grazie alla collaborazione con artisti e personaggi di grande successo come Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Paola Cortellesi, Rosario Fiorello, Elisa, Negramaro, Carmen Consoli; a case histories di rilievo come il lancio di Sky Italia e dei canali Fox, Cielo e TV8, di programmi cult su piattaforme come Timvision e Amazon Prime Video e come la comunicazione di entertainment brand quali Banijay Italia, Fascino, Lux Vide e Publispei; alla ideazione e realizzazione di alcuni dei più grandi eventi di Sky Italia, Intesa San Paolo, Enel, Aams.

Realtà unica nel panorama italiano, MNcomm integrerà competenze negli ambiti Entertainment, Food, Art, Travel & Sport per canalizzare in un unico soggetto operativo media relation, digital pr, comunicazione social, produzioni audio-video, branded content, event e talent management finalizzandoli a progetti di comunicazione tailor made.

“È una evoluzione coerente con il nuovo ecosistema dei media, sempre più segmentato, e con le nuove esigenze del mercato: le imprese infatti sono sempre più alla ricerca di mezzi per colpire target specifici rendendo più efficienti i loro investimenti - afferma Umberto Maria Chiaramonte, Presidente di MNcomm - , e noi siamo in grado di offrire loro le massime garanzie di successo puntando su proposte innovative e allo stesso tempo strutturate e con alta velocità di execution.

Il nostro è infatti un grande gruppo di professionisti, aggiunge Maria Serena Pace, Amministratore Delegato di MNcomm, possiamo contare su forti skills diversificate - organizzate in unit - oltre che su esperienze consolidate; cosa che ci consente di avere un posizionamento unico nel panorama delle società di comunicazione.

MNcomm ha sede a Roma e Milano. Può contare su oltre 60 professionisti e un portafoglio clienti che la colloca al vertice della comunicazione in Italia.