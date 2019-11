Nasce Vivoqui.it, nuovo portale immobiliare

Rivoluzione nel mondo immobiliare, nasce il portale Vivoqui.it. Sarà in grado di trasformare in modo definitivo, attraverso una feature unica, il modo in cui concepiamo la ricerca di un immobile e allo stesso tempo si porrà come nuova e unica grande opportunità per gli agenti immobiliari. Il nuovo paradigma sarà in grado di massimizzare le compravendite, fornendo un boost notevole agli affari e a tutto il mercato. La presentazione ufficiale si terrà il 25 novembre dalle 9:30 a Milano presso lo Studio K&L Gates, Passaggio Centrale 7 (ingresso da Via Cantù).