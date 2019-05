Il Nasdaq, la Borsa dei titoli tecnologici Usa, ha ritirato la sua offerta d'acquisto di circa 700 milioni di euro per il listino azionario di Oslo, aprendo così la strada ai rivali europei di Euronext. "Questa decisione - si legge in un comunicato - è stata presa perchè alle condizioni attuali non ci sono i requisiti minimi per realizzare l'offerta".