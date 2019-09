Nb Aurora, perfezionato il coinvestimento in Rino Mastrotto Group

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 24 settembre 2019, NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“NB Aurora”), quotata in Italia sul mercato MIV - Segmento Professionale (“MIV”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con l’obiettivo di acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, annuncia che in data odierna è avvenuto, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive (tra cui il rilascio dell’autorizzazione antitrust), il perfezionamento (closing) dell’accordo di co-investimento con NB Renaissance Partners che prevede - attraverso il veicolo NB Aurora Holdings S.àr.l - l’acquisto da parte di NB Aurora di una quota di minoranza pari a circa l’11% di Rino Mastrotto Group S.p.A. (“RMG”), leader mondiale nella produzione e commercializzazione di pelle bovina e di vitello per la moda di alta gamma, per il settore automotive e per quello dell’arredamento.

Il closing dell’operazione si inserisce nell’ambito del perfezionamento dell’acquisizione della quota di controllo di RMG da parte di NB Renaissance Partners, fondo di Neuberger Berman dedicato agli investimenti di private equity in Italia che vanta un solido track record in operazioni con imprese familiari, per il tramite di un veicolo neo-costituito controllato dalla stessa, annunciata al mercato lo scorso 5 agosto 2019.

NB Aurora ha investito circa 20 milioni di euro di capitale in tale veicolo facendo integralmente ricorso a mezzi propri.

La famiglia Mastrotto mantiene una significativa quota e continuerà a ricoprire un ruolo strategico nella gestione di RMG.