Nestlé venderà prodotti Starbucks, affare da 7,15 miliardi

SCHIAFFO 3 - La multinazionale del caffè Starbucks. In attesa di aprire il suo primo negozio italiano proprio a Milano, ha vinto il bando per la sponsorizzazione e la gestione delle aiuole di piazza Duomo. Pianterà banani, che non sono esattamente tipiche piante lombarde. Ci mancava giusto questa aggiunta che sa di provocazione al gusto esotico che sta prendendo la nostra povera città.

Nestle': venderà prodotti Starbucks, affare da 7,15 miliardi

Il colosso agroalimentare svizzero Nestle' ha raggiunto un accordo con la catena di caffetterie Usa Starbucks per vendere i suoi prodotti. Piu' nel dettaglio Nesle' distribuira', a livello globale, in cambio di 7,15 miliardi di dollari, i prodotti Starbucks, Seattle Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks Via e Torrefazione Italia, di cui ha ottenuto la licenza.

L'accordo, spiega il Wall Street Journal, riguarda un giro di affari di prodotti di oltre 2 miliardi dollari ed esclude le attivita' fisse (i locali Starbucks) e le bevende 'ready to drink'. Il termine 'ready to drink' (abbreviato in RTD) indica bevande vendute in forma gia' preparata e pronta al consumo. I ready to drink possono essere sia bevande alcoliche come ad esempio vodka o rum miscelate con succhi di frutta, o analcoliche come ad esempio te' o caffe' freddo. Il ready to drink non include quelle bevande che viceversa richiedono una preparazione per ottenere il prodotto finale.

L'operazione dovra' essere approvata dalle autorita' di controllo e sara' finalizzata quest'anno. I due gruppi intendobno collaborare sull'innovazione e sulle strategie di prodotto. Saranno circa 500 gli addetti di Starbucks a entrare nel gruppo elvetico. !Questa transizione - spiega Mark Schneider, numero uno di Nestle' - segna una tappa importante per le nostre attivita' del caffe', la categoria di prodotto a piu' forte tasso di crescita del gruppo". Il caffe' e' una dell 4 categorie di prodotto che rientrano nell'intesa. Schneider, che ha presio le redini del gruppo svizzero a gennaio 2017, ha puntato molto sull'espansione nel caffe' e in particolare ha spintop Nestle' ad acquistare diverdee caffetterie di fascia alta in America del Nord, in particolare la californiana Blue Bottle Coffee.