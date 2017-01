Netflix batte le attese con una crescita degli utenti

Netflix ha chiuso il quarto trimestre con risultati superiori alle attese di Wall Street grazie in particolare alla crescita della base abbonati. La societa' statunitense di video-streaming ha infatti chiuso il miglior anno della sua breve storia sul fronte della crescita degli abbonati con 19 milioni di nuovi iscritti alla sua piattaforma.



Solo nel quarto trimestre sono stati 5,12 milioni i nuovi abbonati all'estero e 1,93 milioni negli Usa, battendo cosi' le attese del mercato e le guidance interne e chiudendo l'anno con un totale di 93,8 milioni di iscritti. Netflix ha cosi' registrato negli ultimi tre mesi dell'anno un utile netto di 67 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 43,2 milioni del pari periodo dell'anno scorso, per un Eps in miglioramento da 10 a 15 centesimi di dollaro, due in piu' rispetto a quanto previsto dal consenso degli analisti elaborato da Thomson Reuters.



I ricavi trimestrali sono inoltre saliti da 1,82 miliardi a 2,47 miliardi, perfettamente in linea con le aspettative del mercato. Per il primo trimestre Netflix prevede un utile per azione di 37 centesimi, ben al di sopra delle stime degli analisti, nonche' 3,7 milioni di nuovi abbonati all'estero e 1,5 milioni in Usa, contro, rispettivamente, i 2,86 milioni e 1,54 milioni previsti dal consenso elaborato da FactSet.