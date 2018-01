Netweek, ricavi pubblicitari in crescita nel 2017: +36% sui canali digitali

Netweek, nel 2017 crescono i ricavi pubblicitari: +5,8% sui mezzi tradizionali e +36% sui canali digitali

Netweek evidenzia una crescita positiva per i propri ricavi pubblicitari realizzati nel 2017, sia sui mezzi tradizionali sia sui canali digitali. Il trend positivo di crescita, già annunciato nei primi nove mesi dell’anno, viene confermato dai dati della società - sebbene ancor preliminari - secondo cui il volume di raccolta pubblicitaria si è attestato a circa 16,6 milioni di euro, in crescita del +6,8% rispetto all’anno precedente (+5,8% sui mezzi tradizionali e +36% sui canali digitali - anche tenuto conto dei nuovi media in portafoglio) e in notevole controtendenza rispetto alla raccolta pubblicitaria nazionale che ha registrato nel 2017 una contrazione del -7,6% (fonte: Osservatorio FCP, Assoperiodici, Assoquotidiani).

Tutto ciò conferma l’attitudine della Società a ricoprire un ruolo di leadership nell’ambito dell’informazione e della raccolta pubblicitaria locale, attraverso un progressivo consolidamento del proprio posizionamento competitivo tra i media di informazione multicanale.

Le parole di Alessio Laurenzano, AD di Netweek

“Il soddisfacente risultato ottenuto testimonia la bontà della strategia adottata dal Gruppo che, poggiando sul lancio di nuove iniziative editoriali, sullo sviluppo del canale web e sull’ampliamento della base clienti, permette di guardare con favore agli ambiziosi target prefissati per l’anno in corso" - ha commentato Alessio Laurenzano, Amministratore Delegato di Netweek - "Siamo convinti di poter garantire il consolidamento dei risultati positivi nel medio-lungo periodo, ricambiando così la fiducia che ci viene data dai nostri investitori”.