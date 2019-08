New York Times, Cnbc, Bloomberg e... La crisi italiana vista dai media globali

La crisi politica italiana torna a essere un titolo importante sui principali media globali, come spiega FinancialLounge, con sfumature diverse che in alcuni casi vedono un’accelerazione verso possibili elezioni anticipate. Nessuna enfasi particolare sui temi del debito e dello spread, che si mantiene comunque contenuto in area 200 punti mentre la Borsa si muove in terreno positivo insieme alle altre piazze europee. Di seguito proponiamo alcuni dei molti titoli dedicati in queste ore agli sviluppi della crisi italiana.

Wall Street Journal

Italian government collapses, setting up a power struggle (Il governo italiano cade, dando il via a una lotta di potere) e un editoriale intitolato: Italy’s ‘Hail Matteo’ Pass – If Salvini can win an election, Brussels owes him some running room (Il lasciapassare dell’Italia a Salvini. Se il leader della Lega dovesse vincere le eventuali elezioni, Bruxelles dovrebbe lasciargli un certo margine di manovra)

Asia Times

Italy in limbo after prime minister resigns (L’Italia nel limbo dopo le dimissioni del primo ministro)

ABC News

Italian premier’s resignation could bring elections in fall (Le dimissioni del premier italiano potrebbero portare a elezioni in autunno)

Breitbart

Italian PM Resigns, Attacks Populist Salvini As Government Collapses (Il primo ministro italiano si dimette e attacca il populista Salvini, mentre il governo cade)

CNBC

Italian prime minister’s resignation kicks off fresh uncertainty and could push up borrowing costs (Le dimissioni del primo ministro italiano portano a nuove incertezze e potrebbero far salire i costi di finanziamento del debito)

France 24

The question is whether hardline, anti-migrant Interior Minister Matteo Salvini can force new elections in hopes of grabbing the premiership (La questione è se il duro-e-puro ministro dell’Interno antimigranti Matteo Salvini potrà far sì che si vada al voto per giocarsi la premiership)

Los Angeles Times

Italian prime minister’s resignation could bring elections in fall (Le dimissioni del primo ministro italiano potrebbero portare al voto in autunno)

Telegraph

Italy’s prime minister Giuseppe Conte announces his resignation as political crisis deepens (Il primo ministro italiano Giuseppe Conte annuncia le sue dimissioni mentre la crisi politica si inasprisce)

New York Times

Italy in crisis as the government crumbles (L’Italia è in crisi mentre il governo si sbriciola)

The Economist

Italy’s prime minister Conte resigns, and no one knows what comes next – Salvini’s salvo sinks the ship (Il primo ministro italiano Conte si dimette e nessuno sa cosa succederà- La cannonata di Salvini affonda la nave)

Politico

Italian PM Conte resigns – What happens next? 4 possible solutions for the Italian crisis (Il primo ministro italiano Conte si dimette. Cosa succederà adesso? Quattro soluzioni possibili per la crisi italiana)

Financial Times

Conte resigns as Italy’s prime minister. PM blames League leader Matteo Salvini for government collapse (Conte si dimette da primo ministro italiano. Il premier punta il dito contro il leader della Lega Matteo Salvini per la caduta del governo)

Reuters

Italy’s former PM Renzi says he could be prepared to work with 5-Star movement (L’ex premier italiano Matteo Renzi si dice pronto a lavorare con il Movimento 5 Stelle)

Bloomberg

Italian President ready to give Salvini rivals time to seal deal – Giuseppe Conte has finally had enough of Matteo Salvini (Il presidente italiano – Mattarella, ndr – pronto a dare tempo ai rivali di Salvini per perfezionare l’accordo. Giuseppe Conte finalmente ha smesso di sopportare Matteo Salvini)

Handelsblatt

Italien hat eine Chance auf Stabilität – doch die Zeit drängt (L’Italia ha un’opportunità di stabilità, ma il tempo stringe)